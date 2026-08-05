Decretan feriado el viernes 7 de agosto y habrá un fin de semana XL para todos estos trabajadores.

Miles de trabajadores tendrán un feriado local el próximo viernes 7 de agosto por la celebración de las fiestas patronales de San Cayetano, una fecha con fuerte arraigo religioso en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

La medida alcanza a quienes residen y prestan servicios en determinados municipios bonaerenses donde se desarrollarán actividades oficiales, actos religiosos y festividades comunitarias vinculadas al santo patrono.

Feriado del 7 de agosto: qué localidades tendrán asueto

De acuerdo con el calendario de celebraciones locales, el 7 de agosto será jornada no laborable o feriado local en las siguientes localidades:

San Cayetano (Buenos Aires) : fiesta patronal en honor a San Cayetano.

Berdier (partido de Salto): celebración patronal de San Cayetano.

Miles de trabajadores tendrán un feriado local el próximo viernes 7 de agosto por la celebración de las fiestas patronales de San Cayetano.

En estos casos, el beneficio alcanza principalmente a trabajadores de la administración pública local y, según la normativa vigente en cada distrito, también puede extenderse a actividades privadas.

La festividad de San Cayetano, reconocido popularmente como el santo del pan y del trabajo, convoca cada año a miles de fieles que participan de misas, procesiones y distintas actividades comunitarias.

Si bien el alcance práctico puede variar según cada municipio, estas jornadas suelen generar una reducción de la actividad administrativa y comercial durante gran parte del día.

Quiénes podrán disfrutar de un fin de semana largo

Para quienes tengan descanso habitual los sábados y domingos, el feriado local puede transformarse en un fin de semana XL, lo que permite sumar una jornada adicional de descanso.

Esto beneficiará especialmente a:

Empleados municipales.

Personal de organismos públicos locales.

Trabajadores del sector privado alcanzados por la adhesión empresarial al feriado.

Docentes y personal educativo, cuando las autoridades correspondientes dispongan la suspensión de actividades.

En este sentido, quienes presten servicios en San Cayetano o Berdier deberán consultar con su empleador o con las autoridades locales para confirmar la modalidad de trabajo prevista para esa fecha.

Las fiestas patronales forman parte del calendario oficial de numerosas localidades argentinas y suelen otorgar jornadas especiales para fomentar la participación de los vecinos en los actos culturales, religiosos y turísticos organizados por cada comunidad.

En conclusión, el 7 de agosto habrá un nuevo feriado local en dos localidades bonaerenses, una medida que permitirá a muchos trabajadores sumar un día extra de descanso y disfrutar de un fin de semana largo.