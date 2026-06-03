Las promociones en supermercados volvieron a convertirse en una de las herramientas más buscadas por los consumidores para aliviar el impacto de los precios en el presupuesto familiar. En ese contexto, las billeteras virtuales como Mercado Pago ganan cada vez más protagonismo.

Durante junio de 2026, la plataforma de servicios financieros mantiene acuerdos con distintas cadenas de supermercados de Argentina y ofrece descuentos que varían según el día de la semana y el medio de pago utilizado .

Por eso, quienes planifiquen sus compras con anticipación podrán acceder a importantes rebajas en productos de consumo masivo. En algunos casos, los beneficios alcanzan el 25% de descuento.

Qué días conviene comprar en supermercados con Mercado Pago en junio

Los descuentos de Mercado Pago están distribuidos a lo largo de toda la semana y cada cadena aplica condiciones particulares para acceder al beneficio.

La mayoría de las promociones exige pagar mediante código QR utilizando dinero disponible en cuenta, aunque algunos supermercados también permiten utilizar tarjetas vinculadas a la aplicación.

Descuentos por día durante junio de 2026:

Lunes : Vea (20%) y La Anónima (15%).

Martes : ChangoMás (20%).

Miércoles : Día (10%) y Supermercados Don Ángel (15%).

Jueves : Carrefour (15%).

Viernes : COTO (25%) y Makro (10%).

Sábados : COTO (20%) y Makro (10%).

Domingos: COTO (20%) y Don Ángel (15%).

La mayoría de las promociones exige pagar a través de Mercado Pago mediante código QR utilizando dinero disponible en cuenta. (Foto: Archivo)

Cuáles son los supermercados con los descuentos más altos de Mercado Pago

Entre todas las promociones vigentes, COTO aparece como la cadena con los beneficios más agresivos durante junio, especialmente para quienes realizan compras grandes.

El segundo escalón lo comparten Vea y ChangoMás, que ofrecen descuentos del 20%, mientras que Carrefour, La Anónima y Don Ángel mantienen rebajas que también pueden representar un ahorro significativo en el ticket final.

Los descuentos más destacados del mes son:

COTO: 25% de descuento los viernes.

COTO: 20% durante sábados y domingos.

Vea: 20% los lunes.

ChangoMás: 20% los martes.

Carrefour: 15% los jueves.

La Anónima: 15% los lunes.

Don Ángel: 15% miércoles y domingos.

COTO suma cuotas sin interés para las compras más grandes

Además de los descuentos semanales, COTO incorporó un beneficio adicional para quienes necesitan realizar compras de mayor volumen durante junio.

Los clientes que utilicen el Crédito de Mercado Pago podrán financiar sus compras en cuotas, una opción que puede resultar atractiva para quienes buscan abastecerse de productos de almacén, limpieza o artículos para el hogar.

Condiciones de financiación en COTO:

3 cuotas sin interés.

Disponible con Crédito de Mercado Pago.

Compra mínima requerida de $150.000.

Cómo aprovechar mejor los descuentos de Mercado Pago en junio

Los beneficios suelen tener condiciones específicas relacionadas con el medio de pago, los topes de reintegro y la modalidad de compra, por lo que conviene revisar cada promoción antes de ir al supermercado.

Una planificación simple puede marcar una diferencia importante en el gasto mensual, especialmente cuando se combinan descuentos, promociones de góndola y programas de fidelización.

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