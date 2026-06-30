El clásico fixture que durante décadas circuló en oficinas y grupos de amigos se digitalizó y genera furor en las apps financieras, donde casi 10 millones de personas juegan al prode.

Aprovechando el Mundial 2026, Mercado Pago apostó por la masividad de participantes, Cocos por la adquisición de nuevos clientes, y Lemon por la fidelización de su comunidad

Muchos son nuevos usuarios y llegaron exclusivamente para participar de los juegos. Las fintech no sólo captan nuevos clientes, sino también promocionan sus productos y servicios.

Desde Mercado Pago aseguran que “la adopción superó las expectativas”. Más de 9,5 millones de usuarios mayores de 18 años juegan a “Fixture 2026”. Los participantes completan los resultados de los partidos, compiten por órdenes de compra de $ 10.000 y un premio de u$s 50000, u$s 20.000 y u$s 10.000 para los tres primeros.

En Cocos, el prode funcionó como una puerta de entrada al mercado de capitales. Más de 100.000 participantes compiten por un premio que crece día a día y supera ya los $ 103 millones. De ellos, 20.000 invirtieron por primera vez. “Lo que más nos gusta es que por primera vez se animaron a invertir. El usuario que llega por el Prode se mete en la plataforma, ve que su plata está creciendo, y se da cuenta de que invertir no es tan complicado, que no requerís tener grandes sumas para empezar, y que le rinde mucho más que dejarla quieta en cualquier otro lado”, explicó Julieta Aisenberg, directora de Marketing.

La ejecutiva aclaró que el objetivo nunca fue utilizar el prode como una campaña de adquisición de clientes: “Hay mucha gente que ya tenía la app descargada y no sabía por dónde empezar. El Prode fue la excusa que los activó”.

Según Aisenberg, el Mundial acercó a personas al mercado de capitales: “Participaron, se metieron y descubrieron que invertir no es tan distinto de analizar un partido: también se trata de leer información y tomar decisiones”.

Lemon apostó por potenciar la interacción social dentro de la aplicación. Del Prode Lemon participan 115.000 usuarios, que realizaron más de 3,6 millones de predicciones y crearon más de 2000 grupos para competir entre amigos y familiares.

De ellos, el 62% cree que Argentina va a salir campeón, aunque solo el 18% predijo que Messi será el goleador de la Copa.

Alrededor de 30.000 personas ingresan cada día a la plataforma para consultar los resultados. “La mayoría llega a Lemon porque se lo recomendó un amigo y qué mejor manera de juntar a los amigos que en el Mundial”, explicó Guido Di Paolo, Software Engineer de Lemon. “Fue una oportunidad para mostrar cómo funciona el sistema de Mini Apps en Lemon, donde cualquier persona puede desarrollar un producto integrado con Lemon y tener exposición a toda nuestra base de usuarios”, agregó.

TRES PRODES, TRES FOCOS

Con sus Prodes, cada empresa revela cuál es su prioridad estratégica. Mercado Pago exhibe volumen: su juego es el que más participantes tiene. Cocos destaca la conversión de 20.000 nuevos usuarios. Y Lemon subraya la recurrencia y el engagement de su comunidad: 30.000 personas entran todos los días a su app.

Esos datos explican las piedras angulares de sus modelos de negocios y destacan la prioridad estratégica detrás de los juegos que lanzaron en el Mundial.

CONTRA LA LUDOPATÍA

Ante el avance de las apuestas online, las tres empresas marcan distancia con sus prodes. Mercado Pago enfatiza que el Fixture 2026 no implica pagos ni redistribución de dinero entre los participantes y que los premios son financiados íntegramente por la empresa.

“Las apuestas están diseñadas para ser adictivas; operan sobre el azar. Invertir es lo opuesto: es una decisión informada, en un mercado regulado y con activos reales”, subrayó, por su parte, Aisenberg.

“Los usuarios no pueden apostar dinero ni predecir distintos tipos de eventos como en otras plataformas. Es un solo prode para jugar con amigos y los premios los pone Lemon. Digitalizamos lo que ya muchos hacen por otros medios”, explican desde Lemon.

En una industria donde la competencia ya no pasa únicamente por captar usuarios sino por lograr que vuelvan todos los días, el prode se convirtió en una herramienta poderosa que, como el fútbol, ya es pasión de multitudes.