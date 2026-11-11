El mate es una de las infusiones más tradicionales de Argentina, pero antes de utilizar algunos recipientes es necesario realizar un procedimiento para prepararlos correctamente.
Los mates de calabaza y madera necesitan un proceso de curado que permite acondicionar su interior antes de las primeras cebadas. La yerbatera Cachamai explicó cuáles son los pasos que se deben seguir en cada caso y cuánto tiempo lleva completar el procedimiento.
¿Por qué es necesario curar el mate antes de usarlo?
El curado consiste en preparar el mate para que pueda utilizarse correctamente. Según explica Cachamai, no todos necesitan este procedimiento, ya que depende del material con el que están fabricados.
Los modelos de vidrio, cerámica o metal no requieren curado previo, mientras que los de calabaza y madera sí necesitan una preparación especial antes de utilizarlos por primera vez.
En ambos casos, el procedimiento incluye el uso de yerba húmeda y agua caliente, aunque existen diferencias en los tiempos de reposo y en los pasos iniciales que deben respetarse para acondicionar cada recipiente.
Cómo curar un mate de calabaza paso a paso
Los mates de calabaza necesitan un proceso de curado que debe repetirse varias veces para preparar correctamente su interior. De acuerdo con las recomendaciones de Cachamai, el procedimiento se realiza de la siguiente manera:
- Revisar el recipiente: comprobar que esté limpio y en buenas condiciones, sin mojarlo previamente.
- Agregar yerba usada: llenar toda su capacidad con yerba húmeda que haya sido utilizada en otra cebada.
- Incorporar agua hirviendo: colocarla dentro del mate hasta completar el contenido.
- Dejar reposar: esperar durante 12 horas para que la preparación actúe sobre el interior.
- Retirar el hollejo: vaciar el recipiente y despegar con una cuchara los restos de la calabaza.
- Repetir el procedimiento: realizar nuevamente los mismos pasos entre tres y cuatro veces.
Una vez completadas todas las etapas, el mate estará listo para utilizarse.
Cómo curar un mate de madera correctamente
A diferencia del modelo de calabaza, el mate de madera necesita una preparación inicial con un medio graso para acondicionar su interior. Puede utilizarse aceite o manteca, entre otras alternativas.
El procedimiento recomendado es el siguiente:
- Verificar que el mate esté limpio y en buenas condiciones, sin mojarlo.
- Untar toda la superficie interior con aceite, manteca u otro medio graso y dejar reposar durante 24 horas.
- Llenar el recipiente con yerba húmeda ya utilizada.
- Agregar agua hirviendo hasta completar su capacidad.
- Dejar reposar entre 12 y 24 horas, según el tamaño del mate. Los recipientes más grandes necesitan más tiempo.
- Repetir el procedimiento entre dos y tres veces más.
Al finalizar, el mate de madera estará acondicionado para recibir las primeras cebadas y acompañar las rondas de todos los días.