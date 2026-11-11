Por disposición de la Ley 24.240, quienes reciban productos que no solicitaron no están obligados a devolverlos en esta situación.

La Ley de Defensa del Consumidor establece una protección para las personas que reciben productos que no pidieron como parte de una oferta comercial. La normativa determina que, en esos casos, el destinatario no tiene la obligación de conservar el artículo ni de enviarlo nuevamente a la empresa que lo remitió.

La disposición está contemplada en el artículo 35 de la Ley 24.240 y alcanza a los envíos vinculados con propuestas comerciales no solicitadas. Además, el texto no establece diferencias según el precio o el valor del producto recibido.

Qué dice el artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor

El artículo 35 de la Ley 24.240 establece dos cuestiones vinculadas con las ofertas que las empresas realizan a los consumidores.

En primer lugar, prohíbe que los proveedores envíen propuestas sobre productos o servicios que no fueron solicitados previamente cuando estas generan un cargo automático en un sistema de débito. De esta manera, una persona no puede quedar obligada a rechazar expresamente un servicio para evitar que le cobren.

El segundo párrafo contempla qué sucede cuando, junto con esa oferta comercial, la empresa envía un producto. En ese caso, la ley establece que el receptor no está obligado a conservarlo ni a restituirlo al remitente, incluso si la devolución pudiera realizarse sin ningún costo.

Qué dice el artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor. Magnific

Qué pasa si una empresa envía un producto que nunca pediste

Por ejemplo, si una compañía envía un electrodoméstico a un domicilio como parte de una propuesta comercial que el destinatario nunca solicitó, no puede exigirle que lo conserve ni que se ocupe de devolverlo.

La misma disposición se aplica sin establecer un límite económico. Es decir, el artículo 35 no distingue entre un producto de bajo valor y uno de precio elevado.

Sin embargo, es importante diferenciar esta situación de un error en una entrega. Si una persona realizó una compra y recibió un artículo equivocado, o si un paquete fue enviado por equivocación a otro domicilio, se trata de circunstancias distintas que no están contempladas específicamente en el segundo párrafo del artículo 35.

Qué hacer si una empresa exige la devolución

Si una empresa reclama la devolución de un producto enviado como parte de una oferta no solicitada, el consumidor puede hacer referencia al artículo 35 de la Ley 24.240.

También puede conservar los mensajes, correos electrónicos y comprobantes relacionados con el envío para documentar lo ocurrido.

Ante un conflicto con el proveedor, puede realizar un reclamo a través de los canales oficiales de Defensa del Consumidor.

La normativa busca evitar que las empresas trasladen a los consumidores las consecuencias de propuestas comerciales que nunca aceptaron.