La Municipalidad de Barranqueras en Chaco dispuso limitar el consumo de mate y alimentos en los puestos de atención al público, además de impedir las ventas particulares dentro de sus dependencias. La medida quedó plasmada en un memorándum y provocó cuestionamientos sobre las condiciones de trabajo en las oficinas estatales.

La decisión alcanza a los empleados que realizan tareas de atención a los vecinos y busca cambiar prácticas habituales durante el horario laboral. Según la explicación oficial, el propósito es sostener el orden y la formalidad en las dependencias, evitar distracciones y lograr que el servicio municipal se brinde con mayor concentración y profesionalismo.

Qué busca cambiar la Municipalidad con la medida

El planteo del Municipio chaqueño apunta a que la atención no se vea interrumpida por actividades personales mientras los trabajadores cumplen sus funciones frente al público. En ese marco, las restricciones laborales no se limitan a compartir una ronda de mate: también abarcan el consumo de comida en los espacios de trabajo y los emprendimientos particulares dentro de las oficinas.

El Municipio indicó que la medida busca mantener la calidad de la atención al público. ChatGPT

La disposición, según informó el medio Qué Pasa Jujuy abrió una discusión sobre el alcance que deberían tener las reglas internas en la administración pública. Mientras desde la comuna se presenta la iniciativa como una forma de reforzar la calidad de atención, el debate también incluye otras posibles distracciones, como el uso del teléfono celular para llamadas personales, mensajes o redes sociales.

Qué se sabe sobre las sanciones y el alcance

Otro punto que genera interrogantes es qué ocurrirá si algún empleado no respeta las pautas. La información difundida señala que el memorándum fija nuevas disposiciones, pero no detalla qué castigos podrían aplicarse ni en qué circunstancias. Por ahora, no se precisaron sanciones concretas para quienes incumplan la medida.

El caso de Barranqueras deja planteada una discusión que puede extenderse a otras administraciones: cómo equilibrar las exigencias de responsabilidad en el servicio público con las pausas y hábitos cotidianos de los trabajadores.