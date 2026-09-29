La costumbre de sumar hierbas al mate se extendió en los últimos años como una alternativa para sumar sabor y propiedades medicinales. Esta práctica tradicional no solo potencia el sabor, sino que aporta compuestos bioactivos esenciales para la salud general. Por eso, miles de consumidores eligen combinar la yerba tradicional con distintos yuyos.

El agregado habitual de estos extras ayuda a modular las respuestas del organismo frente a las exigencias diarias. Diversas investigaciones señalan que la presencia de antioxidantes en estas plantas reduce el daño celular oxidativo. Sin embargo, los expertos sugieren mantener una dosis moderada para aprovechar al máximo sus efectos protectores.

¿Qué dice la ciencia sobre tomar mate con hierbas?

Un trabajo publicado en la revista científica Nutrients confirmó que los algunos vegetales combinados con mate potencian la acción ansiolítica y relajante.

El informe explica que los flavonoides presentes en las especies medicinales interactúan directamente con el sistema nervioso central. Mientras tanto, este proceso disminuye la sensación de fatiga física y disminuye los niveles de tensión mental.

Otros especialistas de la UBA y de la Universidad Nacional de Córdoba destacan que plantas como la menta o la peperina disminuyen la percepción del estrés cotidiano y mejora la digestión.

El mate con yuyos es una alternativa ideal para la salud.

Los investigadores afirman que los compuestos fitoquímicos actúan como reguladores naturales de la presión y la ansiedad. Así, la incorporación regular de estas hierbas se transforma en un hábito preventivo simple.

Las hierbas ideales para agregar al mate

Entre las opciones más analizadas por la ciencia destacan las siguientes plantas y sus beneficios específicos:

Manzanilla ( Matricaria chamomilla ): contiene apigenina, un antioxidante que se une a los receptores cerebrales para promover la relajación y reducir el insomnio.

Menta ( Mentha piperita ): aporta mentol, un compuesto que ayuda a relajar la musculatura lisa digestiva y disminuye la tensión muscular corporal.

Tilo ( Tilia cordata ): posee propiedades espasmolíticas y sedantes ligeras que disminuyen la frecuencia cardíaca vinculada a los nervios.

Melisa o toronjil ( Melissa officinalis ): incrementa la actividad del neurotransmisor GABA, lo que reduce los estados de hiperactividad mental y la inquietud.

Poleo (Lippia turbinata): actúa como un digestivo natural y ayuda a calmar la molestia estomacal generada por situaciones de estrés prolongado.

Los profesionales recuerdan que estas bebidas funcionan como un complemento saludable y no reemplazan los tratamientos médicos indicados. La clave reside en la variedad y en la calidad de la materia prima vegetal que se utiliza habitualmente. De esta manera, el mate con yuyos se consolida como una herramienta natural para mejorar el bienestar diario.