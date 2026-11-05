María Cristina Clemente, escribana, sobre el peligro de una donación familiar: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 años que haga donación de bienes”.

Una de las herramientas jurídicas con las que cuenta una persona es la donación de bienes, la cual puede entregar de manera gratuita a otra persona, quien lo acepta.

Sin embargo, María Cristina Clemente, escribana, señaló en un su pódcast en YouTube: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 años que haga donación de bienes”. Esto es porque puede tener un costo que muchos no ven en primera instancia.

Cómo funciona la donación de bienes

Según el artículo 1542 el Código Civil y Comercial de la Nación, la donación es un contrato por el cual alguien transfiere gratis la propiedad de un bien a otra persona. Una vez firmada la escritura, el donante deja de ser dueño. Ya no puede venderla, alquilarla ni ofrecerla como garantía.

En este marco, María Cristina Clemente fue tajante: “No soy partidaria de anticipar la donación de bienes, salvo que tenga una edad en la que a ellos les dé tranquilidad, a los hijos también, y se aprovechen ventajas fiscales”. Es decir, personas de edad avanzada como 80 años para arriba.

Esto es porque si el donante deja de ser dueño de sus propiedades, podría quedarse sin respaldo económico ante una urgencia .

“¿Por qué queremos anticipar? ¿Por qué con 50, 60 o 70 años te planteas que tus bienes pasen a nombre de tus hijos?“, preguntó y luego añadió: “Tu tienes que ser conciente de que ese hijo tuyo puede tener un vuelco en su vida. Por ejemplo, puede dedicarse a una actividad mercantil o contraer algún tipo de deuda. Y ese bien estaría sujeto a ese embargo”.

Asimismo, continuó: “Tu hijo se puede casar y después divorciarse, y como esa es la vivienda en la que debe vivir su hijo, será ocupada por la mamá”. Con estos ejemplos dio a entender que la donación de bienes temprana puede ser un arma de doble filo, ya que se podría perder ante un futuro inesperado.

Además, especialista hizo foco en que entre más años tiene la persona, más posibilidades hay de que se deteriore a nivel físico o psíquico. En este marco, la persona necesitará liquidez para afrontar cualquier necesidad médica. En este sentido, recalca que no hace falta anticiparse.

Cuáles son los riesgos de la temprana donación de bienes

Los riesgos más frecuentes en estos casos son:

Gastos de salud o de cuidados : sin el inmueble, no hay un bien para vender ni alquilar.

Pérdida de control : cualquier decisión sobre la propiedad depende del nuevo dueño.

Cambios en el vínculo familiar : la donación no se deshace por un desacuerdo.

Conflictos entre hermanos: la donación se computa como adelanto de herencia.

En conclusión, donar no es un error en sí mismo, pero hacerlo sin reservas puede dejar desprotegido a quien dona. Antes de transferir la vivienda, conviene asegurar el usufructo y el respaldo para la vejez.