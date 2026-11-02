Los herederos deben liquidar el tributo dentro del plazo establecido por la ley.

En España, los herederos que reciben bienes o dinero tras el fallecimiento de un familiar deben cumplir con una serie de obligaciones fiscales ante la Agencia Tributaria.

Entre ellas se encuentra el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, un tributo cuyo plazo de presentación y liquidación está regulado por la ley española.

Cuánto tiempo tienen los herederos para presentar y pagar el impuesto

El artículo 67 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que los beneficiarios de una herencia disponen de seis meses, contados desde el día del fallecimiento, para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente.

Este plazo incluye tanto la presentación de la documentación como el ingreso de la cantidad que corresponda. La gestión del tributo está cedida a las comunidades autónomas, por lo que los herederos deben consultar los trámites y formularios de la Administración tributaria competente.

La legislación establece un plazo general de seis meses para presentar la autoliquidación. Shutterstock

Cómo solicitar seis meses más para liquidar la herencia

El plazo puede ampliarse durante otros seis meses mediante una solicitud de prórroga. Para conseguirla, los herederos, albaceas o administradores de la herencia deben presentarla durante los cinco primeros meses desde el fallecimiento.

El artículo 68 del Reglamento establece que la solicitud debe acompañarse del certificado de defunción e incluir información sobre los herederos, su parentesco con el fallecido, la situación y el valor aproximado de los bienes y los motivos por los que se pide la ampliación.

Si transcurre un mes desde la presentación sin que la Administración notifique una resolución, la prórroga se entiende concedida. Sin embargo, esta ampliación implica el pago de intereses de demora, que se calculan desde el día siguiente al vencimiento del plazo inicial de seis meses hasta la fecha en que se presenta la declaración o se realiza el pago.

Qué ocurre si los herederos pagan el impuesto fuera de la fecha límite

Si los beneficiarios presentan la autoliquidación una vez vencidos los seis meses y no han solicitado una prórroga, pueden tener que afrontar recargos por presentación fuera de plazo e intereses de demora, según las circunstancias.

El artículo 27 de la Ley General Tributaria regula los recargos por declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo de la Administración. Por eso, es importante cumplir con los plazos o solicitar la ampliación antes de que finalice el quinto mes desde el fallecimiento.

El importe depende del valor de los bienes recibidos y del parentesco con el fallecido. Shutterstock

Cómo se calcula el valor del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España

El importe que debe pagar cada heredero no es una cantidad fija, sino que se calcula a partir del valor de los bienes y derechos que recibe, las reducciones fiscales que le corresponden y las bonificaciones vigentes en su comunidad autónoma. La Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece las reglas generales para determinar la cuota. El cálculo se realiza siguiendo estos pasos:

1. Determinar la base imponible

Se suma el valor de los bienes y derechos que recibe cada heredero, incluidos los seguros de vida que correspondan. Se descuentan las cargas y deudas deducibles. En los inmuebles, como regla general, se utiliza el valor de referencia del Catastro, salvo que el valor declarado sea superior.

2. Aplicar las reducciones fiscales

Sobre la base imponible se descuentan las reducciones estatales y autonómicas que correspondan. Pueden depender del parentesco con el fallecido, la discapacidad del heredero o el tipo de bien recibido, entre otros factores.

3. Obtener la base liquidable

Es el resultado de restar las reducciones aplicables a la base imponible. Sobre esta cantidad se calcula la cuota íntegra del impuesto.

4. Aplicar la tarifa correspondiente

A la base liquidable se le aplica la escala de gravamen establecida por la normativa estatal o autonómica. La tarifa es progresiva, por lo que el porcentaje aumenta según los tramos de valor.

5. Calcular la cuota tributaria

A la cuota íntegra se le aplica un coeficiente multiplicador que depende del grupo de parentesco y del patrimonio previo del heredero.

6. Restar las bonificaciones y deducciones

Finalmente, se descuentan las bonificaciones autonómicas y las deducciones que correspondan. El resultado es la cantidad que debe ingresar el heredero.