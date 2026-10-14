El Código Civil Federal de México contempla supuestos en los que una persona puede ser incapaz de heredar, así como casos en los que procede la sucesión legítima aunque exista un testamento.

En México, un testamento puede ser declarado inválido si se otorgó mediante amenazas, engaños o fraude, o si no cumple con las formalidades que exige la ley. Estas circunstancias pueden afectar la distribución de los bienes después del fallecimiento.

El Código Civil Federal (CCF) también contempla casos en los que una persona puede ser incapaz de recibir una herencia, incluso si fue nombrada como heredera. Sin embargo, esta situación debe analizarse conforme a las causas previstas en la legislación y, cuando corresponda, mediante una declaración judicial.

El Código Civil Federal establece causas de nulidad, restricciones para heredar y situaciones en las que procede la sucesión legítima. Shutterstock

¿Por qué un testamento puede ser inválido en México?

La existencia de un testamento no impide que se abra una sucesión legítima. Esto puede ocurrir cuando el documento es nulo, no incluye todos los bienes o el heredero designado no puede recibirlos y no existe un sustituto.

Los artículos 1485, 1487 y 1491 del CCF establecen causas de nulidad relacionadas con las amenazas, el dolo o fraude y el incumplimiento de las formalidades legales, que son:

Amenazas (Artículo 1485): Es nulo el testamento otorgado bajo la influencia de amenazas contra la persona o los bienes del testador, o contra la persona o los bienes de su cónyuge o de sus familiares.

Dolo o fraude (Artículo 1487): Es nulo el testamento obtenido mediante engaño o fraude.

Incumplimiento de las formalidades legales (Artículo 1491): Es nulo el testamento que se otorga sin respetar las formas prescritas por la ley.

Las amenazas afectan la libertad del testador; el dolo o fraude implica una conducta engañosa, y el incumplimiento de las formalidades se refiere a los requisitos legales que deben respetarse al otorgar el testamento.

La falta de claridad en la expresión de la voluntad del testador también puede invalidar el documento, conforme al artículo 1489.

La ley establece, además, que no pueden testar los menores de 16 años ni quienes no disfruten de su cabal juicio en los términos previstos por el Código. Una enfermedad o un diagnóstico no anulan automáticamente un testamento, sino que debe analizarse la capacidad de la persona al momento de otorgarlo y el cumplimiento de los requisitos legales.

¿En qué casos una persona puede quedarse sin herencia?

El artículo 1316 del CCF contempla supuestos de incapacidad para heredar, entre ellos determinados delitos contra el autor de la herencia o sus familiares, el uso de violencia o fraude para influir en el testamento y ciertas conductas relacionadas con el incumplimiento de obligaciones familiares. La aplicación depende de las circunstancias y de los requisitos legales de cada caso.

Por otra parte, el artículo 1599 establece que puede abrirse la sucesión legítima si el testamento es nulo, el testador no dispuso de todos sus bienes, no se cumple la condición impuesta al heredero o este fallece antes que el testador, renuncia o es incapaz de heredar, cuando no se nombró un sustituto.

Cuando corresponde, los bienes pueden distribuirse entre los familiares con derecho conforme al orden establecido por la ley. Los artículos 1602 y siguientes regulan quiénes pueden recibirlos y bajo qué condiciones. Como las normas civiles pueden variar entre entidades federativas, es necesario comprobar qué legislación resulta aplicable a cada sucesión.