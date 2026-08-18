Mala noticia de PAMI: desde agosto quedarán eliminadas las coberturas totales de estos 44 medicamentos y pasaron a tener una cobertura parcial.

El PAMI confirmó que en agosto se mantiene el esquema de reestructuración en la cobertura de medicamentos que arrancó en 2025. Desde entonces, la obra social de los jubilados de Argentina sacó a más de 44 fármacos de la lista de cobertura del 100% y los dejó con una cobertura parcial que corre por cuenta del afiliado.

La medida generó preocupación entre los adultos mayores, ya que varios de esos remedios forman parte de tratamientos habituales para enfermedades crónicas.

Sin embargo, el organismo aclaró que una parte de los medicamentos más sensibles sigue con cobertura total, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Qué medicamentos siguen con cobertura total en agosto

Según la información oficial del organismo, un grupo puntual de tratamientos conserva el 100% de cobertura este mes . Son los siguientes:

Tratamiento para la diabetes.

Medicamentos oncológicos y oncohematológicos.

Tratamiento de la hemofilia.

Tratamiento del VIH , Hepatitis B y C.

Medicamentos para trasplantes.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Medicamentos para la artritis reumatoidea.

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Medicamentos para la osteoartritis.

Medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

PAMI en San Martín: dónde retirar medicamentos y qué hacer si una farmacia no entrega un medicamento cubierto. Shutterstock / Composición Canva

El resto de los remedios que quedaron afuera de esa lista pasó a tener una cobertura de entre el 50% y el 80% si se trata de una patología crónica. En cambio, si el tratamiento responde a un cuadro eventual, la cobertura baja al 40%.

Esto significa que los jubilados y pensionados que necesiten esos fármacos van a tener que afrontar una parte del costo de bolsillo, algo que antes de 2025 no ocurría.

Los requisitos para acceder al 100% de cobertura

Sin embargo, no todos los afiliados quedan afuera del beneficio completo. PAMI mantiene la cobertura del 100% para quienes cumplen con un listado de condiciones económicas y patrimoniales.

Los requisitos son los siguientes:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales , o hasta 3 haberes si el afiliado convive con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

No estar afiliado a una prepaga

No tener más de un inmueble ni un vehículo de menos de 10 años

No poseer bienes de lujo

No ser titular de activos societarios que reflejen una capacidad económica plena

En este contexto, el tope de ingresos se calcula sobre la jubilación mínima vigente. En agosto, ese haber mínimo quedó en $419.775,93, por lo que el límite de ingresos para acceder a la cobertura total de medicamentos es de $629.663,90.

Quienes superen ese monto o no cumplan con alguno de los demás requisitos patrimoniales pasan directamente al esquema de cobertura parcial, sin importar la patología que estén tratando.

Desde PAMI recomiendan a los afiliados consultar su situación particular en las agencias del organismo o a través de los canales oficiales, ya que la cobertura puede variar según el diagnóstico y la documentación presentada.

Los especialistas del organismo también sugieren llevar actualizada la historia clínica y la receta electrónica al momento del trámite, para evitar demoras en la autorización de la cobertura correspondiente.