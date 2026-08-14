PAMI en San Martín: dónde retirar medicamentos y qué hacer si una farmacia no entrega un medicamento cubierto.

En San Martín, como en el resto del Gran Buenos Aires, los afiliados de PAMI pueden retirar sus medicamentos en cualquier farmacia adherida a la red nacional de la obra social.

El trámite es simple, pero conviene conocer los pasos exactos para no perder tiempo en el mostrador.

Para acceder a la cobertura, hace falta presentar el DNI y la credencial de PAMI, además de la receta correspondiente.

Desde la digitalización del sistema, la mayoría de las prescripciones se cargan de forma electrónica y ya no es necesario llevar el papel impreso a la farmacia.

Cómo saber qué farmacias de San Martín están adheridas a PAMI

No todas las farmacias del partido trabajan con la obra social, y el listado puede variar según los convenios vigentes.

PAMI en San Martín: dónde retirar medicamentos y qué hacer si una farmacia no entrega un medicamento cubierto Shutterstock / Composición Canva

Por eso, antes de acercarte a retirar un medicamento, conviene verificar la adhesión:

Ingresar al sitio oficial pami.org.ar y entrar en la sección “Farmacias y ópticas”.

Seleccionar la provincia de Buenos Aires y el partido de San Martín.

Revisar el listado actualizado, con dirección y horarios de cada local.

Confirmar telefónicamente si hace tiempo que no se usa esa farmacia.

También se puede llamar a la línea gratuita 138, disponible las 24 horas, para consultar por establecimientos habilitados en la zona o resolver dudas puntuales sobre una prestación.

Qué hacer si una farmacia se niega a entregar un medicamento cubierto

Cuando una farmacia adherida rechaza la entrega de un remedio que figura con cobertura, el afiliado tiene varias vías para reclamar.

Lo primero es no discutir en el mostrador: el farmacéutico muchas veces no tiene margen para resolver el problema, porque depende de la validación del sistema de PAMI.

Los pasos recomendados para hacer el reclamo son:

Llamar a PAMI Escucha y Responde (138) y elegir la opción de reclamos por medicamentos .

Tener a mano el número de afiliado, el DNI y los datos de la farmacia donde se produjo el inconveniente.

Pedir el número de reclamo y el plazo estimado de respuesta.

Si la situación no se resuelve, acercarse a la agencia de PAMI de San Martín con turno previo, gestionable desde la web oficial .

En casos de mayor complejidad, se puede pedir la intervención de la Defensoría de las Personas Afiliadas dentro de la Unidad de Gestión Local (UGL VIII), que cubre San Martín y localidades vecinas.

Es importante conservar cualquier constancia del reclamo, como el número de caso o el mensaje de rechazo del sistema, ya que puede ser necesaria si el problema se repite o si hace falta escalarlo.

En los casos donde el medicamento requiere autorización previa por tratarse de un fármaco de alto costo, oncológico o para enfermedades crónicas, la demora suele deberse a que la validación todavía está en trámite y no a un rechazo definitivo.

Ante esa situación, PAMI recomienda no interrumpir el tratamiento y consultar el estado de la receta desde la plataforma Mi PAMI.

Contar con esta información antes de ir a la farmacia evita demoras innecesarias y asegura que los jubilados y pensionados de San Martín puedan acceder a su medicación sin perder tiempo en trámites de más.