En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este martes 18 de agosto

El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este martes, 18 de agosto de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

La cotización de las principales criptomonedas este martes 18 de agosto

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los precios de las principales criptomonedas:

Bitcoin: 64.336,2 u$s

Ethereum: 1.902,6 u$s

BNB: 602,1 u$s

SpaceX (bStocks): 143,1 u$s

La cotización de Bitcoin ha mostrado un leve incremento del 1.11% en las últimas 24 horas, situándose en un precio de 64,336.22 dólares. Esta leve recuperación en su valor podría ser un indicio de estabilidad tras los altibajos que ha experimentado en los meses recientes. En pesos argentinos, el precio alcanza los 101,889,271.61, reflejando también una tendencia positiva en el contexto local.

Por otro lado, Ethereum ha registrado una ligera disminución del 0.11% en su cotización en las últimas 24 horas, con un valor actual de 1,902.6 dólares. A nivel local, su precio en pesos argentinos es de 3,013,147.62. A pesar de esta caída, la criptomoneda sigue manteniendo un interés significativo entre los inversores, aunque la volatilidad puede representar un desafío en el corto plazo.