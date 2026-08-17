El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó cuáles son los hospitales y centros de salud propios disponibles para sus afiliados.

Dentro del listado oficial aparecen establecimientos ubicados en Buenos Aires, donde los jubilados y pensionados pueden acceder a distintas prestaciones médicas.

PAMI tiene cinco hospitales y clínicas propios en Buenos Aires

En Buenos Aires, PAMI cuenta con cinco establecimientos propios distribuidos en distintos puntos de la provincia. Se trata de instituciones destinadas a brindar atención a los afiliados, con servicios orientados específicamente a las necesidades de las personas mayores.

El listado incluye al Hospital Bernardo A. Houssay, ubicado en Mar del Plata; el Hospital del Bicentenario, en Ituzaingó; el Hospital PAMI, en Hurlingham; la Clínica PAMI, ubicada en Lanús; y la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PAMI cuenta con cinco hospitales y clínicas propios en Buenos Aires y CABA para la atención de jubilados y pensionados. PAMI.

El listado completo: dónde están los hospitales y centro de salud propios de PAMI

Según el listado difundido por PAMI, los establecimientos propios correspondientes a Buenos Aires y CABA son:

Hospital Bernardo A. Houssay — Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Hospital del Bicentenario — Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires.

Hospital PAMI — Hurlingham, Provincia de Buenos Aires.

Clínica PAMI — Lanús, Provincia de Buenos Aires.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein — CABA.

El listado oficial también menciona a los Policlínicos PAMI I y II de Rosario, pero estos no deben incluirse cuando la información está limitada a Buenos Aires, ya que ambos se encuentran en la provincia de Santa Fe.