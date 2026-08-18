La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este martes, 18 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.535, cifra que demuestra una diferencia de 0,33% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, indicando un incremento en comparación con los días pasados. Este aumento puede reflejar una mayor demanda o especulación en el mercado, lo que sugiere un cambio en la percepción económica. Es importante observar cómo se desarrolla esta tendencia en los próximos días.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, que fue de 13.33%, es menor que la volatilidad anual de 17.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Los que busquen adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).