Este lunes empezó a funcionar el programa de Desendeudamiento Familiar y Personal aprobado por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Se incorporó el tema para préstamos UVA, que en un principio no estaban contemplados. Según pudo saber El Cronista, fue a pedido de los bancos, en partícular del Galicia que tiene una cartera de UVA muy grande.

Desendeudamiento

Para concretarlo, la semana pasada, sobre el vencimiento de la prórroga a la entrada en vigor, se sumó un artículo a la reglamentación del plan y permitió la adhesión del resto de los bancos, que en total suman 10.

En el recálculo de los créditos atados a la inflación se acumula el cómputo del IPC a partir de que se hace la refinanciación y luego se aplica sobre el UVA anual acumulado un spread que nunca puede superar el 35%, el tope para los de tasa fija.

En la práctica, será lo mismo: si la inflación acumulada anual es del 25%, por ejemplo, la tasa del UVA no podrá superar el 10% anual como máximo.

Los bancos

El Ciudad fue quien primero había comenzado con este plan, mientras el Santander y el Supervielle fueron los primeros en adherirse, a los que luego se sumaron Banco Macro, ICBC, Banco Credicoop, Banco Comafi, BBVA, Banco Galicia y Banco Piano.

Según detalló la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el trámite se inicia directamente en cualquiera de estas instituciones; no interviene el organismo fiscal porteño. Recomiendan hacerlo en forma personal, ya que no está tan preparado todo virtualmente aún.

Crédito nuevo

El programa no implica una condonación ni una quita de la deuda. Se trata de un crédito nuevo, con condiciones fijadas por ley, destinado de forma exclusiva a cancelar o refinanciar pasivos preexistentes originados en tarjetas de crédito y préstamos personales otorgados por entidades reguladas por el Banco Central, por lo que no incluye a fintech ni billeteras virtuales.