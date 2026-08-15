Atención jubilados | Tras reiteradas estafas virtuales, PAMI alertó con 5 claves para no caer en engaños.

PAMI encendió una nueva alerta por el aumento de estafas virtuales dirigidas a jubilados y pensionados. Según informó el organismo, los delincuentes se hacen pasar por representantes de la obra social a través de redes sociales, WhatsApp y llamadas telefónicas para obtener datos personales y bancarios.

El crecimiento de los trámites digitales facilitó la vida de miles de afiliados, pero también abrió una puerta para nuevas modalidades de fraude. Los estafadores suelen ofrecer supuestos beneficios, reintegros o actualizaciones urgentes de datos como excusa para iniciar el contacto.

Frente a este escenario, PAMI difundió una serie de claves concretas para que los afiliados puedan identificar los canales oficiales y evitar caer en engaños. La recomendación central es no compartir información sensible con ningún contacto que no provenga de una vía verificada.

Cómo identificar los canales oficiales de PAMI

El organismo detalló tres elementos que permiten distinguir una cuenta legítima de un perfil falso:

Tilde de verificación : las cuentas oficiales de PAMI siempre tienen la insignia junto al nombre del perfil.

Historial de publicaciones extenso : reflejan actividad constante a lo largo del tiempo, a diferencia de los perfiles truchos, que suelen tener pocos posteos.

Miles de seguidores: un indicador clave frente a cuentas de creación reciente con escasa actividad.

PAMI remarcó, además, que nunca llama ni envía mensajes para iniciar un trámite. Gemini.

PAMI remarcó, además, que nunca llama ni envía mensajes para iniciar un trámite. Si un afiliado recibe una comunicación de ese tipo, la recomendación es desconfiar de inmediato.

Las 5 claves para no caer en la estafa

Según el organismo, estas son las señales que todo afiliado debe tener en cuenta:

PAMI no tiene intermediarios en redes sociales: ninguna persona o perfil puede gestionar trámites en su nombre. en redes sociales: ninguna persona o perfil puede gestionar trámites en su nombre. Nunca solicita contraseñas, claves bancarias, códigos de seguridad ni datos de tarjetas por teléfono, WhatsApp o redes. No promociona ni vende insumos ni medicamentos a través de mensajes privados. Todas las gestiones reales se hacen únicamente por la app Mi PAMI, la web oficial o las agencias presenciales. Ante cualquier sospecha, cortar la comunicación y no responder ni hacer clic en enlaces desconocidos.

En caso de detectar un intento de fraude, PAMI recomienda no compartir ningún dato y denunciar el hecho de inmediato. Los afiliados pueden comunicarse con la línea 138, del servicio PAMI Escucha y Responde, o acercarse a cualquier Unidad de Gestión Local (UGL) para recibir asesoramiento y reportar el caso.

El organismo también sugiere resguardar las credenciales y claves operativas de los sistemas propios, ya que su filtración suele ser el primer paso para que los delincuentes accedan a cuentas bancarias o realicen trámites fraudulentos a nombre del afiliado.

Otro consejo frecuente entre los especialistas en seguridad digital es avisar a familiares o personas de confianza ante cualquier mensaje sospechoso, sobre todo cuando genera apuro o presión para actuar rápido. Ese tipo de urgencia artificial es una de las señales más claras de un intento de estafa.

Con el crecimiento de los trámites digitales, la obra social insiste en que la prevención es la principal herramienta contra este tipo de delitos, cada vez más frecuentes entre la población de adultos mayores.