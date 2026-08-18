Al cierre de los mercados de este martes, 18 de agosto de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.465. Esta cifra señala una diferencia de -0,34% en relación a la sesión de apertura.

La tendencia de la cotización del dólar oficial hoy es positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días pasados. Esto indica un incremento en su valor, lo que puede sugerir un aumento en la demanda o factores económicos que impactan favorablemente. Este comportamiento puede ser una señal de confianza en el mercado, aunque es importante seguir de cerca su evolución para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica del dólar oficial en la última semana es del 37.16%, superando la volatilidad anual del 33.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

Dólar oficial : refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el (MUCL) por el Dólar mayorista : este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.

este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA. Dólar blue : el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.

el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal. Dólar MEP o Bolsa : es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.

es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos. Dólar Contado con Liquidación (CCL) : es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: