La Lámpara de Moser se consolidó como una respuesta sustentable de bajo costo frente al desabastecimiento energético y los altos costos tarifarios en sectores vulnerables.

A través del principio físico de la refracción, el sistema permite canalizar la luz del sol al interior de viviendas sin ventanas o con escasa iluminación natural, transformando un insumo de desecho plástico en un punto de luz diurno equivalente a una bombilla de entre 40 y 60 vatios.

De un taller en Uberaba a la expansión internacional en más de 30 naciones

La técnica fue desarrollada a principios de la década de 2000 por Alfredo Moser, un mecánico residente en la localidad de Uberaba, Brasil.

La propuesta surgió durante un período crítico de cortes en el suministro de energía eléctrica, lo que impulsó al inventor a buscar una forma económica de introducir claridad diurna en espacios cerrados utilizando recipientes de plástico PET reciclados y agua.

El proyecto alcanzó proyección global en 2011, cuando la organización MyShelter Foundation incorporó el concepto para desarrollar el programa Liter of Light en Filipinas.

Colocar una botella de plástico llena de agua en el techo de la casa. Gemini IA.

La iniciativa promovió el uso de materiales de fácil acceso para mejorar las condiciones de habitabilidad en sectores de bajos recursos, logrando una rápida replicación comunitaria que fue destacada por la UNESCO debido a su implementación en más de 30 países.

Refracción solar y mantenimiento: cómo funciona la física del sistema

El dispositivo opera como un difusor de luz solar sustentado en el principio físico de la refracción.

Al perforar la cubierta e instalar una botella de plástico transparente llena de agua (dejando la mitad superior expuesta al sol y la inferior en el interior del ambiente), los rayos solares penetran en el envase, cambian de dirección al atravesar el líquido y dispersan la claridad en un ángulo de 360° dentro de la habitación.

Para preservar la transparencia del sistema y garantizar su rendimiento a lo largo del tiempo, la técnica contempla aspectos clave de mantenimiento:

Desinfección del agua: La adición de una proporción moderada de cloro o lavandina dentro del envase retrasa la aparición de algas u organismos biológicos que puedan opacar el flujo de luz.

Amplitud de cobertura: La difracción del agua permite iluminar una superficie mayor en comparación con la entrada de luz directa de un tragaluz tradicional de igual tamaño.

Cierre hermético: El recipiente debe mantenerse sellado para evitar la evaporación del agua o la acumulación de suciedad en su interior.

Precauciones y limitaciones: la importancia de una instalación segura en el techo

A pesar de la sencillez del método, especialistas en construcción enfatizan que la intervención directa sobre la cubierta requiere evaluaciones previas de la estructura.

Perforar un techo sin verificar la resistencia del material o sin considerar las normas de edificación aplicables puede ocasionar daños mayores en la propiedad o comprometer la seguridad de sus habitantes .

Lo más determinante durante el montaje es el sellado hermético de los bordes. Es indispensable utilizar productos impermeables en todo el contorno de la perforación para evitar filtraciones de agua y la posterior formación de humedad durante los días de lluvia.

Asimismo, los técnicos recuerdan que el sistema depende en su totalidad de la radiación solar presente, por lo que actúa únicamente como un complemento de iluminación diurna y no reemplaza el uso de energía eléctrica durante la noche.