Alerta para conductores | Si encuentras una botella en la rueda del coche, no bajes sin hacer esto primero (foto: ChatGPT)

Encontrar una botella de plástico junto a la rueda del coche puede parecer simplemente el resultado de un descuido o basura acumulada en la vía pública. Sin embargo, desde hace años circula una advertencia que aconseja prestar atención antes de arrancar el vehículo.

La teoría sostiene que el objeto podría colocarse deliberadamente entre el neumático y alguna parte de la carrocería para provocar un ruido cuando el coche comience a desplazarse. Al escucharlo, el conductor podría detenerse de manera inmediata y bajar para comprobar qué ocurrió.

Aunque no existen pruebas suficientes para afirmar que se trate de una modalidad de robo extendida, la situación sirve para recordar varias medidas de prevención. En España, la Guardia Civil aconseja cerrar siempre el vehículo, activar la alarma cuando disponga de ella, mantener las ventanillas cerradas y evitar dejar objetos de valor a la vista.

Por eso, ante cualquier elemento extraño colocado alrededor del coche, la recomendación fundamental es comprobar el entorno y evitar actuar de manera impulsiva.

Por qué una botella junto a la rueda puede poner en alerta al conductor

La advertencia sobre esta supuesta maniobra parte de un mecanismo muy sencillo. Una botella quedaría colocada de manera que, cuando el neumático comience a girar, el plástico sea aplastado y produzca un ruido inesperado .

El conductor podría interpretar ese sonido como un problema en una rueda, un golpe contra la carrocería o incluso una avería. La primera reacción, en muchos casos, sería detener inmediatamente el vehículo y salir para buscar el origen del ruido.

Es precisamente ese momento de distracción el que plantea el principal riesgo. Si una persona abandona el coche con el motor encendido, las llaves dentro o las puertas abiertas, el vehículo y los objetos que se encuentran en su interior quedan temporalmente desprotegidos.

No obstante, encontrar una botella junto a un neumático no significa automáticamente que alguien esté intentando robar el coche. Puede haber numerosas explicaciones. Lo importante es no ignorar una situación fuera de lo habitual y adoptar algunas precauciones antes de salir del vehículo.

Qué hacer si escuchas un ruido extraño después de arrancar el coche

Si después de abandonar un estacionamiento aparece un ruido inesperado, lo primero es evitar detenerse precipitadamente en un punto aislado o que resulte inseguro. Siempre que las condiciones del vehículo permitan continuar la marcha, conviene buscar un lugar visible y adecuado para detenerse.

Una vez parado el coche, es recomendable apagar el motor y retirar las llaves antes de bajar. También se deben cerrar las puertas y comprobar visualmente el entorno para detectar cualquier persona o circunstancia que resulte sospechosa.

Si el objeto puede observarse antes de subir al vehículo, tampoco es necesario arrancar inmediatamente. El conductor puede revisar desde una distancia prudente qué hay alrededor de las ruedas y, si considera que existe algún riesgo, solicitar ayuda.

En caso de percibir una situación potencialmente peligrosa, es preferible evitar cualquier enfrentamiento y contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La prevención resulta especialmente importante en aparcamientos poco transitados o zonas en las que el vehículo permanezca estacionado durante varias horas.

Las precauciones que pueden reducir el riesgo de robo en un aparcamiento

Más allá de la advertencia sobre la botella, existen medidas sencillas que pueden reducir las posibilidades de sufrir un robo. La Guardia Civil recomienda aparcar en lugares donde el coche sea fácilmente visible y evitar, siempre que sea posible, áreas de servicio o estacionamientos demasiado aislados.

Otro punto fundamental consiste en no dejar bolsos, teléfonos móviles, documentación, equipaje u otros objetos de valor visibles desde el exterior. Incluso cuando el conductor vaya a abandonar el coche durante pocos minutos, estos elementos pueden convertir el vehículo en un objetivo más atractivo.

Alerta para conductores | Si encuentras una botella en la rueda del coche, no bajes sin hacer esto primero (foto: ChatGPT) ChatGPT

También es conveniente comprobar que las puertas y las ventanillas hayan quedado completamente cerradas. Si el vehículo dispone de alarma u otro sistema antirrobo, debe activarse cada vez que se abandone.

Por último, observar brevemente el coche antes de entrar puede ayudar a detectar desde daños hasta objetos desconocidos colocados cerca de las ruedas. Una botella por sí sola no demuestra la existencia de una maniobra delictiva, pero mantener la atención y no dejar el vehículo abierto al bajar son precauciones válidas ante cualquier situación inesperada.