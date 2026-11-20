Al partir la cáscara de un huevo, es común encontrarse con una yema firme y redonda, como también es posible que la yema luzca aplastada y amorfa. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos explica a qué se debe esta diferencia.

De hecho, los estándares de calidad del organismo definen y miden la calidad de los huevos en función de la apariencia de la cáscara y de la yema, donde su forma cobra relevancia: calidad AA es la mejor, luego le sigue A y finalmente B.

Huevos con yema redonda o huevos con yema aplastada: cuál es la diferencia

EL organismo explica que, a medida que los huevos envejecen sus membranas y los tejidos propios de la yema se debilitan o la clara transfiere parte de su agua. En estos casos es cuando al partirlo la yema se vuelve acuosa y se aplasta, por lo que se determina que el huevo es de calidad B.

“La yema de un huevo recién puesto es redonda y firme. A medida que la yema envejece, absorbe agua de la albúmina, lo que aumenta su tamaño y hace que se estire y debilite la membrana vitelina, adquiriendo una forma algo aplanada en la parte superior”, explica por su parte la Universidad Estatal de Mississippi.

La yema redonda es señal de que el huevo es fresco. Fuente: ChatGPT.

Cuándo se aconseja usar cada tipo de huevo

Ambos huevos pueden consumirse de forma segura, aunque USDA tiene recomendaciones de uso en cada caso.

Por ejemplo, para repostería el consejo es utilizar huevos de la mejor calidad (es decir AA o A), mientras que para hacer huevos duros lo recomendable es optar por aquellos de menor calidad (es decir de grado B).

Para conocer el período de calidad óptima para cada tipo de huevo pueden consultarse las fechas de “consumir preferentemente antes de” o “vender antes de” están estampadas en los extremos de los envases.