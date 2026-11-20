El color de la cáscara depende de la raza de la gallina que pone el huevo.

En la góndola conviven los huevos de cáscara blanca y los de cáscara marrón, y alrededor de esa diferencia de color circula una idea muy extendida: que los marrones serían más naturales, más sanos o más nutritivos. La ciencia es clara y desmiente ese mito: el color de la cáscara no dice nada sobre la calidad ni el valor nutricional del huevo.

Cuál es la diferencia

La respuesta es simple y tiene que ver con genética, no con calidad: el color de la cáscara depende de la raza de la gallina que pone el huevo. En términos generales, las gallinas de plumaje blanco y lóbulos (la zona junto a la oreja) blancos suelen poner huevos blancos, mientras que las de plumaje rojizo o marrón y lóbulos rojizos tienden a poner huevos marrones.

Es, básicamente, una característica de cada raza. El color no indica que el huevo sea más casero, más natural ni de mejor calidad: solo refleja qué tipo de gallina lo puso.

Un huevo blanco y uno marrón del mismo tamaño y en las mismas condiciones son prácticamente idénticos. Shutterstock

Cuál es más nutritivo

Desde el punto de vista nutricional, un huevo blanco y uno marrón del mismo tamaño y en las mismas condiciones son prácticamente idénticos. Aportan cantidades muy similares de proteínas de alta calidad, grasas, vitaminas y minerales, y niveles de colesterol equivalentes.

En otras palabras, elegir uno u otro por su cáscara no cambia lo que se lleva el cuerpo. Las diferencias que a veces se miden entre un huevo y otro no se explican por el color, sino por otros factores.

Qué sí cambia la nutrición de un huevo

Lo que modifica el perfil nutricional de un huevo no es el color de la cáscara, sino sobre todo tres cosas:

La alimentación de la gallina : una gallina que come, por ejemplo, semillas ricas en omega-3 o que tiene acceso a pasto puede poner huevos con un perfil algo distinto (más omega-3 o más vitamina D). Por eso existen los huevos “enriquecidos”: lo que cambia es la dieta del animal, no el color del huevo.

La frescura y las condiciones de producción : un huevo más fresco y bien conservado conserva mejor sus cualidades.

Las condiciones en que vive la gallina.

Ninguno de esos factores está atado al color de la cáscara: hay huevos blancos de gallinas muy bien alimentadas y huevos marrones de producción intensiva, y viceversa.