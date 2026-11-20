Los trabajos comenzaron con el desmonte del terreno en noviembre de 2025 y avanzaron durante 2026.

Rusia avanza con la construcción de una nueva base militar en la república de Karelia, cerca de la frontera con Finlandia, país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El proyecto contempla más de 50 edificios e instalaciones y alojará hasta 6,000 soldados, según estimaciones de especialistas que analizaron las características del complejo.

Las obras se desarrollan en Novaya Vilga, una localidad próxima a Petrozavodsk, y comenzaron con tareas de desmonte en noviembre de 2025.

La construcción se enmarca en el fortalecimiento de la infraestructura militar rusa en el noroeste del país, una región que adquirió mayor importancia estratégica después del ingreso de Finlandia a la OTAN en abril de 2023.

Rusia construye una nueva base militar en Karelia, cerca de la frontera con Finlandia

Rusia avanza con la construcción de un nuevo complejo militar en el noreste del país, próxima a la ciudad de Petrozavodsk. Las primeras tareas de desmonte del terreno se detectaron en noviembre de 2025, mientras que los movimientos de tierra empezaron durante el invierno de 2025-2026. La primavera de ese último año, las imágenes satelitales ya mostraban avances en la construcción de los primeros cuarteles.

El proyecto tomó estado público en junio de 2026, cuando el viceministro de Defensa ruso, Pavel Fradkov, inspeccionó las obras destinadas a alojar unidades de una formación militar creada dentro del Distrito Militar de Leningrado. Durante su visita, Fradkov recibió información sobre el ritmo de los trabajos y la infraestructura que se levanta desde cero.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la construcción de más de 50 instalaciones. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Así será la base militar rusa que tendrá más de 50 edificios y alojará hasta 6,000 soldados

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa ruso, el complejo contempla más de 50 instalaciones de distintos tipos, entre ellas figuran cuarteles, alojamientos para el personal militar, comedores, edificios residenciales, dependencias para garantizar el funcionamiento cotidiano de las unidades que se instalen en el lugar espacios deportivos y áreas destinadas al estacionamiento de vehículos militares. En este sentido, la construcción está a cargo del complejo de obras militares del Ministerio de Defensa y forma parte de un programa nacional para desarrollar infraestructura en distintas guarniciones del país.

En cuanto a su capacidad, las estimaciones del especialista militar finlandés Marko Eklund, difundidas a partir del análisis de imágenes satelitales y documentación sobre el proyecto, indican que la futura guarnición puede alojar hasta 6,000 soldados. Asimismo, las imágenes analizadas en junio de 2026 mostraban varios edificios de cuarteles de tres y cuatro pisos en construcción, además de espacios destinados a organizar las instalaciones militares.

Rusia refuerza su presencia militar cerca de la OTAN

La construcción se desarrolla en una zona estratégica del noroeste ruso, a aproximadamente 175 kilómetros de la frontera con Finlandia, país que integra la OTAN desde abril de 2023. Moscú busca desarrollar infraestructura para alojar y sostener a sus unidades militares en Karelia, el propio viceministro de Defensa ruso señaló que el Gobierno lleva adelante un programa de construcción de guarniciones en distintas regiones y que considera prioritario desplegar infraestructura para sus unidades en esta república.

La nueva instalación permitirá contar con cuarteles, alojamientos y espacios de apoyo para los efectivos. Su desarrollo representa un refuerzo de la capacidad logística y militar rusia en una zona próxima a Finlandia, aunque todavía no se confirmó cuando estará terminada ni cuándo recibirá a la totalidad de las tropas previstas.