Una guía visual pensada para llevar en el teléfono permite ubicar las arterias comerciales de Av. Avellaneda y alrededores según el tipo de indumentaria o insumo buscado.

Recorrer el circuito comercial de Flores, alrededor de Avenida Avellaneda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede resultar abrumador para quienes buscan precios mayoristas o convenientes sin conocer la distribución del sector.

Para orientarse rápido y optimizar el presupuesto, circula una guía práctica diseñada por la cuenta de Instagram de emprendedores Primeros Pasos que organiza la zona calle por calle y divide los rubros principales en ocho puntos estratégicos, sumando pautas para comparar valores y qué consultar antes de pagar.

El mapa de Flores calle por calle: dónde buscar según el rubro

La oferta comercial del barrio se reparte por corredores especializados. De acuerdo con las referencias numéricas del mapa de Av. Avellaneda y alrededores, las calles recomendadas para cada búsqueda son las siguientes:

1. Ropa por mayor de todo tipo: el eje principal se concentra sobre Avenida Avellaneda, con epicentro en Avenida Nazca.

2. Tendencias y ropa de mujer: el corredor de moda femenina se ubica sobre la calle Helguera.

3. Indumentaria, buena calidad-precio: las opciones con ese perfil se encuentran sobre la calle Cuenca.

4. Indumentaria económica: las alternativas de menor costo se concentran sobre la calle Campana.

5. Ropa de hombre: la oferta masculina se ubica sobre Argerich, en el tramo comprendido entre Avenida Avellaneda y Bogotá.

6. Galerías y calzado: los locales de calzado y galerías comerciales se extienden sobre la calle Bogotá.

7. Telas y entretelas: el rubro textil y de insumos se concentra sobre la calle Bacacay.

8. Mezcla de rubros, precios bajos: una variedad de productos a valores accesibles se encuentra sobre la calle Morón.

La oferta comercial del barrio se reparte por corredores especializados. Fuente: Primeros Precios IG

Los cuatro secretos para comparar precios y no pagar de más

Además de saber exactamente a qué cuadra dirigirse, la guía detalla cuatro pasos básicos para aprovechar las diferencias de precios entre locales del mismo sector. En primer lugar, resulta fundamental recorrer antes de comprar y no quedarse con la primera opción, mirando al menos tres locales del mismo rubro antes de tomar una decisión.

A la par, conviene mirar el mínimo de prendas exigido por cada comercio para acceder al precio mayorista, ya que algunos locales piden un mínimo de 3 unidades, mientras que otros requieren 6 o 12.

Por otra parte, se recomienda pedir precio por cantidad, consultando siempre si el valor unitario desciende al llevar un mayor volumen de prendas. Finalmente, la clave para no perder referencias durante la caminata consiste en anotar todo, registrando el nombre del local, el precio y el mínimo exigido, además de sacarle foto a la lista de precios para comparar con tranquilidad antes de volver a pagar.

Qué preguntar antes de comprar para evitar sorpresas

Para cerrar una operación sin inconvenientes ni costos ocultos, la guía aconseja despejar seis dudas puntuales con el vendedor antes de abonar.

En lo que respecta a las condiciones de compra y el surtido, es clave consultar cuál es el mínimo de prendas requerido y si se pueden combinar modelos y talles dentro de esa cantidad.

En cuanto al pago, conviene averiguar si aceptan transferencia o solo efectivo, así como si existe algún descuento por abonar en efectivo.

Por último, antes de retirar la mercadería o cerrar el pedido a distancia, resulta indispensable preguntar si tienen cambio en caso de que alguna prenda salga fallada, y confirmar si realizan envíos y cuánto salen para calcular con precisión el costo final de la compra.