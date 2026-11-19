El exámen teórico del DMV de Nueva York exige alcanzar una cantidad mínima de respuestas correctas para obtener el carnet.

La prueba teórica es una de las evaluaciones que deben aprobar los aspirantes para obtener una licencia de conducir en Nueva York. Está a cargo del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y tiene como objetivo comprobar que los solicitantes conocen las normas de tránsito, las señales viales y las reglas básicas de seguridad al volante.

El exámen consta de 20 preguntas de opción múltiple y exige alcanzar una cantidad mínima de respuestas correctas para aprobar. Además, el organismo establece un requisito particular para las preguntas sobre señales de tránsito y permite volver a rendir la prueba en caso de desaprobar.

¿Cuál es el mínimo de respuestas correctas que se deben contestar en el examen teórico?

El examen teórico del DMV consta de 20 preguntas de opción múltiple que evalúan los conocimientos de los aspirantes sobre las normas de circulación, las señales viales y las condiciones de seguridad para conducir. Para aprobar, los solicitantes deben responder correctamente al menos 14 preguntas, lo que representa el 70% del total.

Este requisito se aplica a las pruebas de conocimientos para las licencias de conducir de las clases D, M, DJ, MJ y E. Los contenidos se basan en el manual oficial del conductor de Nueva York, que reúne las reglas que deben conocer quienes buscan obtener un permiso de aprendizaje. Por eso, el DMV recomienda estudiar el material y realizar los exámenes de práctica disponibles en su sitio web antes de presentarse a la evaluación.

¿Qué sucede con las preguntas sobre señales de tránsito?

De las 20 preguntas del examen, cuatro corresponden a señales de tránsito. El DMV establece que los solicitantes deben contestar correctamente al menos dos de esas cuatro preguntas para aprobar. Este criterio funciona como una condición adicional al porcentaje general y busca comprobar que los futuros conductores puedan reconocer e interpretar la señalización vial.

Esto significa que no alcanza con obtener 14 respuestas correctas en el total si no se cumple también con el mínimo exigido para esta categoría. Por ejemplo, una persona que responde correctamente 14 preguntas, pero solo una de las cuatro relacionadas con señales de tránsito, no aprueba el examen. En cambio, si alcanza los dos requisitos, puede superar la evaluación.

El examen teórico del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) consta de 20 preguntas de opción múltiple que evalúan los conocimientos de los aspirantes sobre las normas de circulación, las señales viales y las condiciones de seguridad para conducir. Mehaniq

¿Cuántas veces se puede volver a rendir el examen teórico de la licencia de conducir?

Los aspirantes que no aprueben el examen teórico pueden volver a presentarse, ya que el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York permite realizar más de un intento para superar la evaluación. Sin embargo, las oportunidades están sujetas a las condiciones de la solicitud y al pago de las tarifas correspondientes.

Según la sección 503 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Nueva York (Vehicle and Traffic Law), el pago inicial de US$10 contempla hasta dos intentos para aprobar el examen de conocimientos. Esto significa que, si el solicitante desaprueba la primera evaluación, puede volver a rendir sin tener que pagar nuevamente dentro de ese mismo período de solicitud.

Si tampoco consigue aprobar en el segundo intento, deberá abonar otra vez la tarifa correspondiente para acceder a dos nuevas oportunidades. Por lo tanto, no existe un límite total de veces que se puede rendir el examen, aunque cada nuevo período de intentos requiere cumplir con las condiciones de pago establecidas por el organismo.