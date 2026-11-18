Conducir una moto contando únicamente con licencia para autos constituye una infracción severa en la Argentina que, ante la reiteración, puede derivar en la suspensión temporal del registro.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, esta conducta encuadra dentro del régimen de faltas graves, lo que habilita a los jueces de faltas a imponer la sanción accesoria de inhabilitación para conducir cuando el infractor incurre en reincidencia.

No obstante, la pérdida temporal de la habilitación no opera de manera automática ni definitiva frente a cualquier segunda infracción, sino que exige la existencia de una condena administrativa anterior y la comisión de una nueva falta grave dentro del plazo legal establecido por la norma.

Por qué tener registro de auto no habilita para manejar motos

Según establecen los artículos 16 y 40 de la Ley 24.449, las Licencias Nacionales de Conducir se otorgan exclusivamente para determinadas clases y subclases de vehículos , por lo que circular con un rodado distinto al autorizado equivale legalmente a manejar sin habilitación:

Clase A: comprende ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados.

Clase B: habilita únicamente para la conducción de automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750 kilogramos o casa rodante.

En consecuencia, una persona que solo dispone de la categoría Clase B carece de autorización legal para circular en motocicleta , quedando expuesta al labrado de un acta de infracción y a la retención preventiva del vehículo en los controles viales.

Una persona que solo dispone de la categoría Clase B carece de autorización legal para circular en motocicleta. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Qué dice la Ley 24.449 sobre la falta grave y los plazos de inhabilitación

El artículo 77 (inciso d) de la Ley Nacional de Tránsito clasifica expresamente como falta grave el hecho de conducir un vehículo sin estar debidamente habilitado para hacerlo .

Esta calificación resulta determinante porque activa el esquema sancionatorio del artículo 82, el cual regula la reincidencia, configurada cuando el conductor comete una nueva falta grave dentro de los dos años posteriores a una sanción firme anterior, y fija la siguiente escala progresiva de inhabilitación para conducir:

Primera reincidencia: suspensión de la habilitación por un plazo de hasta 9 meses, a criterio del juez interviniente.

Segunda reincidencia: inhabilitación por un período de hasta 12 meses, también sujeta a la evaluación de la autoridad de juzgamiento.

Tercera reincidencia: retiro obligatorio de la habilitación para conducir por un plazo de hasta 18 meses.

Reincidencias posteriores: el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente respecto de la sanción inmediata anterior.

Qué implica la sanción para quien posee licencia de automóvil

Si un conductor con registro Clase B es sancionado por circular en moto sin contar con la categoría Clase A y vuelve a cometer la misma infracción dentro del plazo legal de dos años, queda alcanzado por el régimen de reincidencia.

En ese escenario, la autoridad competente puede disponer la inhabilitación temporal sobre su habilitación general para conducir, impidiéndole manejar cualquier tipo de vehículo durante el tiempo que dure la condena, sin que ello signifique necesariamente una cancelación definitiva del plástico original.