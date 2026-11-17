Todos los vehículos de Virginia deben tener una serie de elementos básicos en condiciones para circular sin inconvenientes.

El Código de Virginia, en su sección dedicada a seguridad de los vehículos que circulan por las carreteras, detalla cuáles son las situaciones en las que los agentes deben confiscar el registro y retirar las matrículas porque el coche no cuenta con los elementos adecuados para desplazarse sin riesgo.

Cuando se observe un vehículo que no cumpla con las características de seguridad fijadas por la ley, esta medida también afectará a las placas y las calcomanías, esenciales para la circulación legal en el estado.

Los elementos que todos los vehículos deben tener en condiciones para poder circular

De acuerdo con lo dispuesto en la ley 46.2-1000 del Código de Virginia, las autoridades deben suspender el registro cuando consideren que un vehículo no está equipado con los siguientes elementos en condiciones aptas para la circulación segura:

Frenos

Luces

Bocina u otro dispositivo de advertencia

Luces de giro

Vidrios de seguridad, siempre que la ley los exija

Espejos

Silenciador

Limpiaparabrisas

Sistema de dirección para conducción segura

Los vehículos que generen humo o que tengan un sistema de escape con válvula de apertura directa o que se consideren inseguros para circular por cualquier otro motivo también están sujetos a las mismas medidas.

Podrán retirar el registro de los vehículos que no cuenten con las condiciones apropiadas para la circulación segura. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué deben hacer los agentes de la ley al detectar que los vehículos no están correctamente equipados

En caso de que se observe que un vehículo no cumple con los requisitos necesarios para circular, la ley dispone que los agentes deben quedarse con:

El registro del vehículo

Las placas de la matrícula

Las calcomanías

Estos elementos quedan en posesión de las autoridades durante 15 días, a no ser que se corrijan los defectos o se consiga una nueva etiqueta de inspección de seguridad en un centro.