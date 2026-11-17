El Código de Virginia, en su sección dedicada a seguridad de los vehículos que circulan por las carreteras, detalla cuáles son las situaciones en las que los agentes deben confiscar el registro y retirar las matrículas porque el coche no cuenta con los elementos adecuados para desplazarse sin riesgo.
Cuando se observe un vehículo que no cumpla con las características de seguridad fijadas por la ley, esta medida también afectará a las placas y las calcomanías, esenciales para la circulación legal en el estado.
Los elementos que todos los vehículos deben tener en condiciones para poder circular
De acuerdo con lo dispuesto en la ley 46.2-1000 del Código de Virginia, las autoridades deben suspender el registro cuando consideren que un vehículo no está equipado con los siguientes elementos en condiciones aptas para la circulación segura:
- Frenos
- Luces
- Bocina u otro dispositivo de advertencia
- Luces de giro
- Vidrios de seguridad, siempre que la ley los exija
- Espejos
- Silenciador
- Limpiaparabrisas
- Sistema de dirección para conducción segura
Los vehículos que generen humo o que tengan un sistema de escape con válvula de apertura directa o que se consideren inseguros para circular por cualquier otro motivo también están sujetos a las mismas medidas.
Qué deben hacer los agentes de la ley al detectar que los vehículos no están correctamente equipados
En caso de que se observe que un vehículo no cumple con los requisitos necesarios para circular, la ley dispone que los agentes deben quedarse con:
- El registro del vehículo
- Las placas de la matrícula
- Las calcomanías
Estos elementos quedan en posesión de las autoridades durante 15 días, a no ser que se corrijan los defectos o se consiga una nueva etiqueta de inspección de seguridad en un centro.
Cuando los problemas indicados se solucionan, registro, pacas y calcomanías se devuelven al propietario.