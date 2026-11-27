La norma contempla excepciones y establece una multa de US$25 para quienes la incumplan.

La ley de tránsito de Carolina del Norte establece una restricción específica para los conductores menores de 18 años: no pueden utilizar el celular ni otras tecnologías vinculadas al dispositivo mientras el vehículo está en movimiento .

La disposición está contemplada en la Sección 20‑137.3 de los estatutos estatales y fija una multa de US$25 para quienes infrinjan la regla.

¿Qué prohíbe la ley de Carolina del Norte a los menores de 18 años?

La Sección 20‑137.3 prohíbe que una persona menor de 18 años conduzca un vehículo en una calle, carretera o área pública para vehículos mientras utiliza un teléfono móvil o tecnología vinculada con él, siempre que el automóvil esté en movimiento.

La restricción no se limita a sostener el celular para hablar. También contempla dispositivos o funciones que permiten acceder a medios digitales, como una cámara, música, internet o videojuegos. Sin embargo, la norma establece que la prohibición no se aplica cuando el vehículo está detenido .

La disposición forma parte de las leyes de tránsito de Carolina del Norte y busca limitar las distracciones al volante entre los conductores más jóvenes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto deberán pagar los menores que usen el celular al manejar?

Quienes incumplan la ley deberán pagar una multa de US$25, según lo establecido en el apartado (e) de la Sección 20‑137.3.

La sanción no genera puntos en el historial de conducción, recargos en el seguro del automóvil ni costas judiciales.

Además, la ley no autoriza por sí sola el decomiso del teléfono móvil del conductor, salvo que exista otra disposición legal que lo permita.

¿Cuáles son las excepciones que permite la ley?

La legislación contempla situaciones en las que los menores de 18 años sí pueden utilizar el teléfono mientras conducen. Entre ellas se encuentran: