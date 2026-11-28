Con la llegada de los días más calurosos, muchas familias comienzan a buscar alternativas para mantener una temperatura agradable dentro de sus hogares. Sin embargo, comprar un aire acondicionado sin revisar sus características puede convertirse en una decisión costosa, especialmente cuando el equipo no responde a las necesidades del ambiente o consume más electricidad de la necesaria.

Aunque el precio suele ser uno de los principales factores al momento de elegir, los especialistas recomiendan comparar cinco características que influyen directamente en el rendimiento del equipo y en la factura de luz.

Las 5 características que conviene revisar antes de comprar un aire acondicionado

1) Capacidad de refrigeración: según la guía sobre aire acondicionado de la Secretaría de Energía de la Nación, la elección del equipo depende de la dimensión del ambiente, los materiales constructivos y la orientación y ubicación de la vivienda, por lo que recomienda consultar a un profesional sobre el equipamiento que mejor responde a las características de cada habitación. En este contexto, TCL cuenta con su línea BreezeIN AI Inverter, disponible en versiones de 3700 W y 5700 W, pensadas para distintos tamaños de ambiente.

2) Eficiencia energética: de acuerdo con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), la etiqueta de eficiencia energética definida por la norma IRAM 62406 informa la clase de eficiencia del aire acondicionado, su consumo anual estimado y su capacidad de refrigeración y calefacción, datos que permiten comparar modelos antes de comprar. A su vez, la Secretaría de Energía explica que la tecnología Inverter permite al equipo variar su frecuencia y evitar los picos de consumo que se generan cuando el compresor arranca.

3) Funciones inteligentes. Más allá de la potencia, las funciones permiten adaptar la climatización a los hábitos del hogar. En el caso del TCL BreezeIN AI Inverter, por ejemplo, incorpora la función I FEEL, que mide la temperatura desde el control remoto para ajustar el funcionamiento según las condiciones del ambiente; el modo Sleep, que modifica la temperatura y la ventilación durante la noche; la función Turbo, que acelera la climatización; y un timer programable junto con Auto Limpieza, que acompañan el uso y el mantenimiento cotidiano.

Ruido, versatilidad y qué revisar antes de decidir

4) Nivel de ruido: es un aspecto especialmente importante en los dormitorios, donde el equipo funciona durante varias horas seguidas.

5) Versatilidad: la guía de la Secretaría de Energía describe los sistemas split frío/calor, formados por una unidad exterior y otra interior, que permiten refrigerar en verano y calefaccionar en invierno con un mismo equipo, una función útil para quienes buscan adquirir un equipo útil para todo el año.

Antes de tomar una decisión, también resulta conveniente considerar la orientación de las ventanas, el aislamiento térmico y la cantidad de personas que utilizan habitualmente el espacio. Comparar estas variables con las cinco características (capacidad, eficiencia, funciones, ruido y versatilidad) de cada modelo puede ayudar a elegir un aire acondicionado adecuado, evitar gastos innecesarios y mantener una temperatura confortable durante todo el año.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.