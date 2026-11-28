Las reuniones de fin de año suelen multiplicarse entre despedidas laborales, encuentros con amigos y celebraciones familiares. En ese contexto, elegir qué llevar o qué servir en la mesa puede convertirse en un desafío. Por eso, las picadas de quesos y fiambres ganan protagonismo como una alternativa práctica, rendidora y pensada para compartir.

Con un peso aproximado de 1 kilo, estas propuestas están diseñadas para entre 4 y 5 personas, una cantidad ideal para complementar una reunión sin necesidad de dedicar tiempo extra a la preparación. Además, permiten resolver tanto encuentros planificados con anticipación como reuniones organizadas a último momento.

Una opción versátil para distintos tipos de encuentros

Las tablas de quesos y fiambres se adaptan fácilmente a diferentes ocasiones. Pueden servirse como entrada antes de una comida principal o convertirse en el centro de una reunión informal acompañada por bebidas y otros snacks.

La combinación de quesos, embutidos y fiambres aporta una amplia variedad de sabores y texturas, un aspecto especialmente valorado en encuentros donde participan personas con preferencias gastronómicas diversas. Esta versatilidad las convierte en una elección frecuente para despedidas de año, brindis de oficina y celebraciones familiares.

Además, al presentarse listas para consumir, simplifican la organización y permiten dedicar más tiempo a disfrutar del encuentro.

Picadas con quesos, embutidos y fiambres dispuestos en bandejas. Fuente: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Tres alternativas para elegir según el gusto y el presupuesto

La oferta incluye tres variedades de picadas de quesos y fiambres de aproximadamente un kilo cada una. Las diferencias se encuentran en la selección de fiambres que incorpora cada opción, lo que también se refleja en sus precios.

Las alternativas disponibles tienen valores de $26.999, $28.999 y $29.999, lo que permite elegir la propuesta que mejor se adapte a las preferencias de los invitados y al presupuesto destinado al encuentro.

Una solución práctica para Navidad y Año Nuevo

Durante diciembre, cuando la agenda suele estar cargada de compromisos sociales, contar con opciones listas para servir se vuelve una ventaja. Ya sea para una reunión con amigos, una despedida laboral o la mesa de Navidad y Año Nuevo, las picadas ofrecen una forma sencilla de resolver una comida para compartir.

La combinación de practicidad, variedad y rendimiento explica por qué estas propuestas se transforman en una de las alternativas elegidas para acompañar los encuentros de cierre de año. Con ingredientes seleccionados y presentación lista para consumir, permiten disfrutar de los momentos compartidos sin complicaciones.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.