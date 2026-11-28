Se aproximan tormentas este sábado 28 de noviembre: hay alerta amarilla por lluvias con actividad eléctrica en provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 28 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.

Según el informe, las áreas de las provincias de Buenos Aires pueden ser afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, “algunas puntualmente fuertes”.

Las mismas podrán estar acompañadas por “lluvias intensas en cortos períodos, granizo e intensas ráfagas”.

Se esperan valores de “precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Zonas afectadas por alertas amarillas

Costa de Lobería.

Costa de Necochea.

Costa de San Cayetano.

Costa de Tres Arroyos.

Adolfo Gonzales Chaves.

Centro de Lobería.

Norte de Coronel Dorrego.

Norte de Necochea.

Norte de San Cayetano.

Norte de Tres Arroyos.

Zona serrana de Coronel Pringles.

Zona serrana de Coronel Suárez.

Zona serrana de Saavedra.

Zona serrana de Tornquist.

Norte de Bahía Blanca.

Oeste de Patagones.

Oeste de Villarino.

Puan.

Zona baja de Coronel Pringles.

Zona baja de Coronel Suárez.

Zona baja de Saavedra.

Zona baja de Tornquist.

Se aproximan tormentas este sábado 28 de noviembre: hay alerta amarilla por tormentas con lluvias intensas y actividad eléctrica en provincia de Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en CABA

La Ciudad De Buenos Aires tiene una alerta amarilla por altas temperaturas para este sábado. La máxima será de 33°C y la mínima de 22°C con cielo despejado durante la mañana, parcialmente durante la tarde y noche.

En este marco, el SMN compartió un listado de recomendaciones: