La normativa establece que contar con prescripción médica no es una excepción para conducir bajo efecto de medicamentos.

Conducir bajo los efectos de determinados medicamentos puede derivar en una multa en México, incluso cuando el conductor tenga una receta médica que justifique su consumo.

Así lo establece el artículo 93 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, que prohíbe manejar cuando existe una alteración psicofísica que afecta la capacidad para conducir.

La disposición contempla tanto las sustancias psicotrópicas y los estupefacientes como los medicamentos que producen esos efectos y cualquier otro fármaco cuyo uso afecte las condiciones necesarias para manejar .

¿Qué establece el artículo 93 sobre conducir bajo los efectos de medicamentos?

El reglamento señala expresamente que está prohibido conducir en estado de alteración psicofísica o bajo los efectos de alcohol, sustancias psicotrópicas, estupefacientes y medicamentos que afecten la capacidad de manejo. También aclara que la prescripción médica no exime de esta prohibición.

La existencia de una receta no autoriza a una persona a conducir si el medicamento que consume altera sus condiciones psicofísicas. Magnific

La restricción busca evitar que los conductores circulen cuando no están en condiciones de manejar con seguridad .

¿De cuánto es la multa por conducir bajo los efectos de medicamentos?

El artículo 93 establece una multa de 50 a 55 veces la cuota diaria prevista en el reglamento, equivalente a entre $5,865.50 y $6,452.05, para quienes incurran en esta infracción.

Además, los conductores deben someterse a pruebas de detección cuando las solicite el personal médico autorizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o integrantes de la Guardia Nacional. Negarse a realizar estos exámenes también se sanciona conforme al mismo artículo.

La disposición también establece que la Guardia Nacional pondrá al conductor a disposición de la autoridad competente e informará a la autoridad que emitió su licencia.