Tras las crecidas de los ríos por El Niño, advirtieron sobre la aparición de serpientes en zonas urbanas de Santa Fe: qué hacer ante una mordedura y cómo prevenirla.

Ante las crecidas de los ríos en el último tiempo, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe compartió una serie de medidas ante la posible aparición de serpientes desplazadas hacia zonas urbanas o periurbanas. En el caso de recibir una mordedura es importante actuar rápido y también se recomienda prevenirlas con una serie de medidas simples en el hogar.

El contexto hídrico a causa del fenómeno de El Niño en Santa Fe condujo a que animales como las serpientes sean arrastradas por correntada hacia sectores donde no habitan regularmente y generen peligro en la población.

Cómo es el procedimiento médico desde una mordedura

La secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe, Andrea Uboldi, explicó qué se debe hacer ante una mordedura: “Cualquier persona que sufre este tipo de accidente debe consultar al efector más cercano, que puede ser un centro de salud o un Samco (Sistema de Atención Médica para la Comunidad). En esa primera instancia el equipo evalúa las características de la lesión, los síntomas generales, calma el dolor y coloca una vía con suero fisiológico si se requiere un traslado, lo que permite llegar listos al lugar donde está el antisuero para actuar mucho más rápido”.

En este marco, es importante señalar que la ventana de tiempo desde el accidente hasta la aplicación del tratamiento es de aproximadamente 6 a 8 horas.

Tras las crecidas de los ríos por El Niño, advirtieron sobre la aparición de serpientes en zonas urbanas de Santa Fe: qué hacer ante una mordedura y cómo prevenirla. Fuente: Ministerio de Salud de Santa Fe

Por otro lado, los antisueros están ubicados estratégicamente en efectores que disponen de eqiupamiento de laboratorio para evaluar alteriaciones en la coagulación de sangre y especialistas como, por ejemplo, cirujanos vasculares o traumatólogos, quienes abordan lesiones extensas.

“El antisuero se elabora a partir de veneno inoculado en caballos y su aplicación puede provocar una reacción alérgica severa (anafilaxia) en algunas personas. Por eso se requiere derivar al paciente dentro de una red segura que sabe exactamente dónde están las dosis disponibles mediante un mapeo y verificación permanente, asegurando así una respuesta adecuada”, indicó.

Qué hacer ante una mordedura y cómo prevenirla

Según el Ministerio de Salud, la persona al recibir una mordedura debe:

Lavar la zona afectada únicamente con agua y jabón.

Retirar de inmediato anillos, pulseras o prendas que puedan ajustar el miembro ante una eventual inflamación.

Acudir de inmediatto al centro de salud más próximo y relatar lo sucedido. Lo ideal es describir al equipo médico cómo era animal en caso de haberlo visto con claridad.

En este marco, está contraindicado realizar torniquetes, cortes o succión en la herida , así como aplicar remedios caseros o intentar capturar al ejemplar.

Para evitar las mordeduras se recomiendan medidas en los hogares y alrededores:

Mantener los patios desmalezados, con el pasto corto y libres de escombros, basura o agua estancada.

Al transitar o realizar tareas de limpieza en zonas de vegetación densa, se aconseja utilizar pantalón largo, camisa de mangas largas, guantes y botas de caña alta, evitando además introducir las manos en huecos de árboles, cuevas o espacios sin visibilidad directa.

En conclusión, la persona debe actuar rápido ante una mordedura para que el equipo de profesionales, preparado para este contexto, actúe en función de los protocolos.