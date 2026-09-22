La caminata es uno de los ejercicios más completos.

Realizar actividad física es importante para mantenerse saludable y la caminata es una de las más efectivas para reducir el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares.

Cuánto hay que caminar por día para evitar enfermedades cardiovasculares

Un estudio publicado por la revista European Journal of Preventive Cardiology llegó a la conclusión que caminar 3.967 por día aporta beneficios para la salud.

Asimismo, la investigación detalló que caminar 2.337 pasos diarios reducen el riesgo de fallecer por enfermedades de tipo cardiovasculares, como por ejemplo los infartos.

Con el paso del tiempo, la caminata puede incrementarse.

La conclusión de este informe, llevado a cabo por especialistas de Polonia, Kozovo, Reino Unido, Irán, Estados Unidos y Suecia, rompe con el famoso y antiguo mito de los “10.000 pasos por día”, dejando en claro que no es necesario alcanzar esa cifra para mantener la salud equilibrada.

No obstante, hay un dato clave que se desprende del estudio y es que cuanto más se camina, mayores son los beneficios que se le pueden aportar al organismo.

La caminata es uno de los ejercicios más efectivos

Maciej Banach, especialista de Cardiología de la Universidad Médica de Lodz, analizó que la caminata es un tipo de actividad física altamente efectiva.

Imagen ilustrataiva Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Nuestro estudio confirma que cuanto más se camina, mejor. Esto se aplica tanto a hombres como a mujeres, independientemente de la edad”, destacó.

Además, hizo referencia sobre una de las claves de la investigación: “Nuestro análisis indica que se necesitan tan sólo 4.000 pasos al día para reducir significativamente las muertes por cualquier causa, y aún menos para reducir las muertes por enfermedades cardiovasculares”.

Recomendaciones para una caminata segura y efectiva

Para aprovechar los beneficios de caminar y reducir el riesgo de molestias o lesiones, es importante adaptar la actividad al estado físico de cada persona y aumentar el ritmo y la distancia de manera progresiva.