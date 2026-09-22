En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, compartió una alerta y concientización sobre la enfermedad del Alzhéimer, el trastorno progresivo del cerebro que afecta principalmente a adultos mayores de 65 años con efectos colaterales en quienes los rodean.

“En el Día Mundial del Alzhéimer, hacemos conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa y la importancia de fortalecer las redes de apoyo para acompañar a las personas que viven con ella, así como a quienes participan en sus cuidados”, informó el ISSSTE.

Cada 21 de septiembre el mundo lleva a cabo campañas de concientización sobre uno de los trastornos progresivos del cerebro que afecta a millones de personas en el mundo. Magnific

Estos son los principales síntomas de la etapa inicial del Alzhéimer

De acuerdo a los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, para el 2021, “ 57 millones de personas en todo el mundo vivían con demenci a y más del 60 % de ellas residían en países de ingresos bajos y medianos”, en el caso puntual en México, la Secretaría de Salud informó que en el país existen “aproximadamente un millón 300 mil personas padecen la enfermedad de Alzheimer”.

De igual forma, el Gobierno de México remarca que entre el alzhéimer representa el “60 y 70 por ciento de los diagnósticos de demencia”, afectando en gran medida a los adultos mayores de 65 años.

Pérdida de la memoria

Dificultad para resolver problemas

Desorientación

Cambios en el lenguaje

En esta primera etapa, remarca el ISSSTE, las personas experimentan el olvido de información que conocieron de forma reciente, comienzan a repetir preguntas ya realizadas o a contar las mismas historias una y otra vez.

El extravío de objetos, la dificultad para concentrarse o manejar y resolver situaciones complejas comienzan a ser más frecuentes. El olvido de fechas, lugares o perder la noción del tiempo y espacio en lugares ya conocidos también son un síntoma de alerta de alzhéimer.

Otro de los síntomas iniciales del alzhéimer que advierte el ISSSTE es la dificultad para comunicar de manera clara, olvidando palabras sencillas, hilar una conversación y dificultad para expresar ideas claras.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alzhéimer en etapa avanzada: un trastorno sin cura pero que se puede reducir el riesgo

“Aunque no existe una forma de prevenir el Alzheimer, mantener hábitos saludables puede contribuir a reducir algunos factores de riesgo y favorecer la salud cerebral”, informó el ISSSTE.

Este lunes 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzhéimer, el ISSSTE, en su campaña de prevención contra este trastorno progresivo del cerebro, recordó los seis puntos claves de la enfermedad en etapa avanzada

Mayor dificultad para realizar actividades cotidianas

Problemas para reconocer a familiares y personas cercanas

Mayor confusión y dificultad para comunicarse

Cambios importantes en el conducta y la personalidad

Ansiedad, irritabilidad, tristeza y agitación

Delirios o alucinaciones en algunas personas

La OMS agrega que el alzhéimer es hoy por hoy la “la séptima causa de defunción y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo”.