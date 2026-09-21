Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, cargo que había asumido tras la salida de Diego Spagnuolo. La dimisión se produce en pleno conflicto interno por el rumbo que debe tomar la política pública del área.

En una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, Vilches comunicó su decisión y solicitó que tuviera efecto inmediato, alegando “razones estrictamente personales”.

La renuncia llega menos de tres semanas después de que Vilches expusiera ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, instancia en la que dio cuenta de la normalización del organismo y de las medidas implementadas durante su gestión al frente del área.

El alejamiento del funcionario también se conoce tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, en el que el Gobierno buscaba derogar puntos centrales de la ley vigente sobre discapacidad, entre ellos la actualización automática de los valores de las prestaciones. Ante el rechazo que generó esa iniciativa —incluso dentro del propio gabinete libertario—, el oficialismo optó por dar marcha atrás y anunció que trabaja en un “proyecto superador” junto a sus aliados legislativos.

Alejandro Vilches, interventor de la Andis El interventor de la Andis, Alejandro Vilches, expuso ante la Comisión de Discapacidad.

A esto se suma que la salida de Vilches coincide con los cuestionamientos planteados por Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, quien había manifestado reparos frente a la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con un recorte en el área de discapacidad.