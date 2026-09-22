El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ajustará a partir de octubre los montos máximos de ingresos que deben tener los afiliados para pedir remedios con cobertura total.

Esta actualización acompaña el aumento de las jubilaciones mínimas y fija nuevos parámetros para determinar quiénes pueden recibir el subsidio por razones sociales que permite obtener medicamentos sin pagar nada.

Los nuevos límites de cobro para pedir remedios gratis

A partir del próximo mes, los afiliados que quieran acceder a este beneficio deberán ganar menos de 1,5 haberes mínimos previsionales. Con esta regla, el techo de ingresos pasa a ser de $653.622,77 mensuales.

Por otro lado, en las casas donde viva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite permitido es más amplio y equivale a tres jubilaciones mínimas , alcanzando los $1.307.245,53 por mes.

Las condiciones sobre bienes y propiedad que exige la obra social

Cobrar menos del tope no es el único requisito para recibir la ayuda. Para no perder el subsidio, PAMI exige que el jubilado no tenga una medicina prepaga y que no sea dueño de más de un inmueble.

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Además, se revisa la situación patrimonial: no se puede tener un auto con menos de diez años de antigüedad (salvo en los hogares donde hay un familiar con discapacidad) ni poseer embarcaciones, aviones o acciones de empresas.

Cómo realizar el trámite en la página web o en las agencias

La gestión se puede hacer por internet desde la página oficial de PAMI o de forma personal en las agencias de atención.

Los documentos necesarios son el DNI, la credencial de afiliado y la receta electrónica emitida por el médico de cabecera con el diagnóstico bien detallado.

Cuando se trata de pedir hasta cuatro remedios, el pedido se resuelve directamente desde la web, mientras que para pedir una cantidad mayor se realiza una evaluación especial.