El economista Leonardo Chialva , socio de la consultora Delphos Investment , estuvo este martes invitado a Pulso Financiero en El Cronista Stream.

Allí, en una extensa entrevista con Guillermo ‘Willy’ Laborda, analizó el funcionamiento del sistema financiero argentino y las condiciones que pueden definir la reelección de Javier Milei en 2027.

Además, explicó los motivos por los cuales, según su diagnóstico, el programa de estabilizaciónesta vez sí funcionará.

La “trampa” del sistema financiero

Chialva explicó que, en una economía capitalista moderna, “el crédito es la base de cualquier expansión”. Según detalló, ese esquema exige definir en qué moneda se fijan los contratos.

En Argentina está el problema de que la gente tiene pesos pero quiere ahorrar es dólares. “La gente decide ahorrar en dólares y los plazos, los ahorros, los depósitos en dólares en los bancos volaron, de 15 mil millones a 40 mil millones”, planteó.

Sin embargo, advirtió: “ La gente quiere ahorrar en dólares, pero el sistema financiero argentino no deja prestar en dólares , aunque ahora flexibilizaron 15%“.

El analista financiero alertó que esta situación rompe un principio básico del capitalismo moderno y atribuyó ese problema a la ausencia de una moneda “fuerte” en la Argentina.

El indicador clave que le daría a Milei la reelección, según Chialva

Consultado sobre qué podría definirá la reelección de Javier Milei en 2027, Chialva repasó algunas de las medidas centrales del programa económico: el fin de la LEFI, la apertura parcial del cepo cambiario y la postergación de vencimientos de deuda post mandato.

Según explicó, todas esas decisiones tuvieron un mismo objetivo: evitar una devaluación. Chialva recordó que históricamente el país debía devaluar cuando “se quedaba sin dólares” por el aumento del consumo doméstico y la restricción a las exportaciones.

“Hoy sobran dólares”, afirmó Chialva . En este sentido, consideró que, salvo un shock internacional, la macroeconomía estaría en condiciones de absorber presiones y evitar un salto cambiario abrupto.

El especialista aclaró que una devaluación no implica que el dólar suba entre “1 y medio, 2% por mes”. En cambio, explicó que el riesgo pasa por evitar saltos como el registrado meses atrás, de “20% en 3 meses”.

Chialva vinculó ese equilibrio cambiario con la evolución del salario real. Para eso, citó el informe del sector de la construcción, al que definió como “el salario más de mercado que hay”.

Según ese relevamiento, el salario real volvió a terreno positivo tras ocho meses de caída. El economista fue categórico sobre el impacto electoral de ese dato: “ Si Milei logra sostener el salario real positivo de acá a las elecciones, Milei reelige ”, afirmó.

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Por qué este plan de estabilización “sí funciona”

Chialva consideró que el plan de estabilización actual tiene posibilidades de éxito. “Yo creo que sí”, respondió al ser consultado sobre si esta vez el plan tendrá éxito.

El experto basó su análisis en la evolución de la cantidad de dinero, que calificó como un indicador clave. “La cantidad de dinero finalmente hace un año, más un poco más de un año, está clavada”, explicó.

Chialva realizó además un cálculo sobre el costo fiscal de no haber ajustado las cuentas públicas. Estimó que, sin el ajuste inicial, la Argentina debería hoy “entre 60 y 90 mil millones de dólares más”.

Según su cálculo, ese endeudamiento adicional hubiera implicado pagar intereses por unos u$s 9000 millones anuales, al asumir una tasa del 10%. Esa cifra, según detalló, duplicaría los intereses que paga actualmente el país.

Chialva concluyó que ese escenario alternativo habría dejado a la Argentina discutiendo su capacidad de pago de la deuda.