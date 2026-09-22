En Estados Unidos más de 40 millones de ciudadanos padecen diabetes -lo que equivale aproximadamente a un 11.4% de su población- y 1 de cada 4 adultos no lo sabe, de acuerdo con datos publicados este año por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El tipo más común de diabetes es la de tipo 2 y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE.UU. especifican cuáles son los síntomas a los que debe prestarse especial atención y que son motivo de realizar una consulta médica.

Diabetes: qué tipos existen y cuáles son las diferencias

Esta enfermedad causa que los niveles de azúcar en sangre estén más altos de lo que deberían. Los tres tipos conocidos son:

Diabetes tipo 1

Los expertos creen que este tipo es causado por una reacción autoinmune que impide que el cuerpo produzca insulina, por lo que es necesario suministrarla de manera externa.

Diabetes tipo 2

En este caso el cuerpo no utiliza bien a la insulina, por lo que no puede mantener el azúcar en sangre dentro de los valores adecuados. Su desarrollo dura varios años.

Diabetes gestacional

Es la que pueden sufrir mujeres embarazadas que nunca tuvieron diabetes, si bien suele desaparecer después del parto, se asocia con consecuencias de salud para el bebé, como mayor posibilidad de desarrollar obesidad en la niñez y adolescencia.

La diabetes tipo 2 es la más común.

Cuáles son las señales a las que hay que prestar atención

Los síntomas varían en función del tipo de diabetes. Los NIH destacan los siguientes

Diabetes tipo 1

Sed en exceso

Mucha orina

Hambre y cansancio fuera de lo común

Pérdida de peso sin esfuerzo

Cambios de humor

Visión borrosa

Llagas que no se curan

Diabetes tipo 2

Sed y orina en exceso

Aumento del hambre

Visión borrosa

Adormecimiento en pies o manos

Llagas que no sanan

Pérdida de peso sin esfuerzo

Diabetes gestacional

En este caso se especifica que es raro detectar síntomas, por lo que es fundamental realizar siempre los controles de rutina

Diabetes: una problemática que se duplicó en Estados Unidos

Las cifras compartidas por CDC evidencian un problema alarmante que incrementó en EE.UU. durante los últimos 20 años, donde los diagnósticos se duplicaron con creces.

La cantidad de gente que vive con ella en absoluto desconocimiento no sólo hace de esta situación una crítica a nivel salud -el NIH explica que con el tiempo los niveles de azúcar en sangre más altos de lo debido pueden dañar los ojos, los riñones, los nervios y el corazón-, sino también económico.

De acuerdo con datos oficiales, la diabetes representa actualmente el 25% de todo el gasto destinado a salud.

¿Esta problemática es prevenible?

Expertos afirman que el tipo de diabetes que puede prevenirse mediante cambios en el estilo de vida es la de tipo 2.

Harvard señala en ese sentido que el Programa de Prevención de la Diabetes de Estados Unidos estudió el efecto que puede tener sobre el desarrollo de la enfermedad el perder peso y aumentar ejercicio.

Para ello se siguió de cerca cómo influían estos factores en hombres y mujeres con niveles altos de azúcar en sangre, pero que aún no se consideraban diabéticos.

“En el grupo asignado a la pérdida de peso y el ejercicio, hubo un 58% menos de casos de diabetes tras casi tres años que en el grupo asignado a la atención habitual”, explicó Harvard, siendo estos dos puntos favorables cuyos beneficios lograron persistir -en menor medida- por hasta 10 años.