Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este jueves 24 de septiembre en Washington, la primera visita del líder chino a Estados Unidos en 11 años. El encuentro llega mientras el superávit comercial global de China va camino a batir el récord de u$s 1,2 billones alcanzado en 2025.

No se esperan anuncios de peso. El objetivo central de Xi es extender la tregua comercial sellada con Trump en octubre pasado en Busan, Corea del Sur, que vence en noviembre.

Funcionarios de ambos países cerraron el lunes dos días de negociaciones en Nueva York; el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, dijo que una extensión de entre tres y seis meses es posible.

Qué temas van a dominar la agenda entre Trump y Xi

Además de la tregua arancelaria, Xi buscará avanzar en un mecanismo de diálogo bilateral sobre inteligencia artificial que Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, calificó como “muy exitoso” tras las conversaciones del fin de semana.

Uno de los temas centrales de la agenda serán las tierras raras. Según Bloomberg, los envíos de imanes de tierras raras a Estados Unidos cayeron 21% en agosto, a 512 toneladas, de acuerdo con datos aduaneros chinos.

Taiwán es el punto más sensible. Trump había calificado un paquete de armamento por u$s 14.000 millones para la isla como una “buena ficha de negociación” frente al gigante asiático y pareció aceptar la versión china de que el presidente taiwanés Lai Ching-te busca la independencia.

Entre los temas de la agenda también figuran eventuales compromisos de compra de soja y aviones Boeing por parte de China.

El precio de la soja subió este lunes en Chicago, en medio de la expectativa por la cumbre.

Qué impacto puede tener en la soja y la economía argentina

China ya se había comprometido a comprar 25 millones de toneladas anuales de soja estadounidense, además de otros u$s 17.000 millones en productos agrícolas. Si ese compromiso se profundiza como parte de la cumbre, Estados Unidos le disputaría a la Argentina una porción del mercado chino de granos. Pero la expectativa por la reunión también empuja el precio de la soja, lo que genera una oportunidad para el país.

El mercado de Chicago ya empezó a anticipar la cumbre: este lunes la soja cerró con una suba de 1,8%, impulsada por el optimismo ante una posible recuperación de las compras chinas de poroto estadounidense, según el informe diario de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía argentino.

El maíz subió 2,9% y el trigo 1,6%, en ambos casos, el vínculo comercial entre Estados Unidos y China aparece como uno de los principales factores.

En paralelo, el Gobierno argentino negocia con China un paquete de medidas para reducir el déficit comercial bilateral —que fue de u$s 3.092 millones en el primer semestre— que incluye siete protocolos sanitarios para exportar frutas, pesca, menudencias y carne aviar, un esquema de logística inversa para abaratar fletes y una plataforma de venta online, según pudo saber El Cronista .

El presidente Javier Milei está en Nueva York esta semana para la Asamblea General de la ONU, aunque su regreso el jueves 24 coincide con la cumbre Trump-Xi.