Presión arterial: cuántos pasos hay que sumar por día para ayudar a reducirla.

Caminar es una de las formas más sencillas de incorporar actividad física a la rutina y puede contribuir al cuidado de la salud cardiovascular. En las personas con hipertensión, mantener una vida activa es especialmente importante.

Un estudio publicado en European Journal of Preventive Cardiology analizó la relación entre la cantidad de pasos, el ritmo de caminata y los eventos cardiovasculares en 36.192 adultos con hipertensión, con una edad promedio de 64 años.

Los participantes pertenecían al UK Biobank y utilizaron durante siete días un acelerómetro colocado en la muñeca para registrar su actividad física. El período de seguimiento fue de 7,8 años.

Los investigadores observaron una relación entre una mayor cantidad de pasos diarios y un menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, que incluyeron insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, además de mortalidad cardiovascular.

En promedio, cada 1.000 pasos adicionales por día se asociaron con un 17,1% menos de riesgo de eventos cardiovasculares mayores.

Cuántos pasos por día pueden ayudar a controlar la presión arterial. Magnific

Cuántos pasos por día pueden ayudar a controlar la presión arterial

El objetivo del estudio fue analizar la relación entre la actividad física y el riesgo de eventos cardiovasculares en personas con hipertensión.

En comparación con quienes daban unos 2.300 pasos por día, las personas que superaban los 3.000 pasos diarios y caminaban a mayor intensidad presentaban un menor riesgo de problemas cardiovasculares.

Además, el beneficio asociado con el aumento de pasos se observó de manera progresiva hasta los 10,000 pasos por día.

¿Es necesario llegar a los 10.000 pasos?

No necesariamente. El estudio encontró que aumentar progresivamente la cantidad de pasos diarios se asoció con un menor riesgo cardiovascular hasta los 10.000 pasos, sin establecer que esa cifra sea un objetivo obligatorio para todas las personas.

Frente a 2.300 pasos diarios, cada incremento de 1.000 pasos se asoció, en promedio, con:

17,1% menos riesgo de eventos cardiovasculares mayores.

22,4% menos de riesgo de insuficiencia cardíaca.

24,5% menos riesgo de accidente cerebrovascular.

9,3% menos de riesgo de infarto de miocardio.

El ritmo también fue analizado. Los investigadores observaron que una mayor cadencia durante los períodos de mayor actividad se asociaba con un menor riesgo cardiovascular, lo que sugiere que no solo importa la cantidad de pasos, sino también la intensidad con la que se realizan.

¿Es necesario llegar a los 10.000 pasos? Gemini.

Qué recomiendan las guías sobre actividad física

La Sociedad Europea de Cardiología recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar a paso ligero. Como alternativa, plantea 75 minutos semanales de ejercicio vigoroso.

También aconseja incorporar ejercicios de fuerza de intensidad baja o moderada dos o tres veces por semana.

Por eso, más que alcanzar una cifra determinada de pasos, los estudios y las guías respaldan la importancia de aumentar progresivamente la actividad física y mantenerla de forma regular. La cantidad e intensidad adecuadas dependen de cada persona y de su estado de salud.