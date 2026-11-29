La normativa vial nacional tipifica el desplazamiento en sentido contrario como una falta grave que atenta contra la seguridad de conductores, ciclistas y peatones.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 prohíbe de manera taxativa circular en sentido contrario al establecido para la vía, una conducta catalogada dentro de las faltas graves debido al alto riesgo de colisiones frontales, maniobras evasivas bruscas y siniestros que involucran tanto a otros vehículos como a ciclistas y peatones.

Quienes incurran en esta infracción se exponen a sanciones económicas (cuyo monto varía según la jurisdicción y el valor de las unidades fijas vigentes) y, en caso de repetir faltas graves, a la inhabilitación temporal para conducir.

Qué maniobras se consideran circular en contramano según la ley

La infracción consiste en desplazarse con un vehículo en sentido opuesto al fijado para una arteria, incumpliendo la señalización vial o las normas que determinan la circulación obligatoria.

De acuerdo con el detalle oficial, quedan comprendidas dentro de esta falta las siguientes conductas:

Circular en sentido contrario por una calle de mano única.

Ingresar en una avenida por un acceso destinado al tránsito en sentido opuesto.

Circular en contramano por una calle, avenida o ruta.

Ignorar una señal de tránsito que indica sentido único o dirección obligatoria.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 prohíbe de manera taxativa circular en sentido contrario al establecido para la vía. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

Cuál es el respaldo legal y por qué constituye una falta grave

La prohibición encuentra su fundamento directo en el artículo 48, inciso c, de la Ley Nacional 24.449, que veda expresamente circular a contramano, en conjunto con el artículo 77, que encuadra como faltas graves aquellas conductas que atentan contra la seguridad del tránsito.

Esta calificación responde al peligro elevado que implica transitar en dirección contraria al flujo vehicular, dado que multiplica las probabilidades de choques frontales, obliga a otros conductores a realizar maniobras evasivas de emergencia y pone en riesgo directo la integridad de automovilistas, ciclistas y peatones.

Cómo funcionan las multas y los plazos de inhabilitación por reincidencia

Cuando un conductor vuelve a cometer una falta grave dentro de un plazo legal de dos años contado desde una sanción anterior, se configura la reincidencia. En esos casos, además del agravamiento en el importe de la multa económica, puede aplicarse la inhabilitación de la licencia de conducir como sanción accesoria conforme al artículo 82:

Primera reincidencia: inhabilitación de hasta 9 meses .

Segunda reincidencia: inhabilitación de hasta 12 meses .

Tercera reincidencia: inhabilitación obligatoria de hasta 18 meses .

Reincidencias posteriores: duplicación sucesiva del plazo aplicado previamente.