Las licencias de conducir e identificaciones mejoradas permiten a determinados ciudadanos estadounidenses regresar al país sin presentar el pasaporte.

Los ciudadanos estadounidenses cuentan con una alternativa al pasaporte para regresar al país después de viajar al extranjero: las licencias de conducir e identificaciones mejoradas, conocidas como Enhanced Driver’s Licenses (EDL) y Enhaced Identification Cards (EID). Estos documentos incorporan mecanismos de seguridad que permiten acreditar la identidad y la ciudadanía durante los controles migratorios en determinadas fronteras.

No están disponibles en todo Estados Unidos, ni pueden solicitarlos todos los residentes. Su emisión está limitada a cinco estados y su utilización depende del medio de transporte y del lugar desde el que se realiza el ingreso.

¿Quiénes pueden obtener una licencia de conducir o ID mejorada?

Las licencias de conducir mejoradas y las tarjetas de identificación mejoradas están disponibles exclusivamente para ciudadanos estadounidenses que residan en alguno de los estados habilitados para emitirlas.

Por lo tanto, no pueden solicitarlas extranjeros con residencia permanente, visas de trabajo o permisos de estadía temporal, ya que además de acreditar la identidad, estos documentos funcionan como una prueba de ciudadanía estadounidense.

Para obtenerlas, los solicitantes deben presentar documentación que permita verificar su identidad, ciudadanía y residencia en el estado correspondiente.

Los ciudadanos estadounidenses cuentan con una alternativa al pasaporte para regresar al país después de viajar al extranjero. Fuente: Gemini AI | El Cronista USA Imagen ilustrativa Gemini AI

¿Por qué se puede usar para reingresar a Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce las licencias e identificaciones mejoradas como documentos válidos para reingresar a Estados Unidos, ya que cumplen con los requisitos de la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI), una normativa federal que establece qué documentos deben presentar los viajeros para cruzar las fronteras del país. A diferencia de una licencia convencional, las EDL y EID permiten acreditar tanto la identidad como la ciudadanía estadounidense.

Estos documentos incorporan tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y una zona de lectura mecánica que facilita la verificación de los datos durante los controles fronterizos.

De esta manera, los ciudadanos pueden utilizarlos en lugar del pasaporte para regresar a Estados Unidos desde Canadá, México, Bermudas y determinados países del Caribe, siempre que ingresen por un paso fronterizo terrestre o marítimo.

¿Qué estados emiten licencias de conducir o ID mejoradas?

Actualmente, cinco estados de Estados Unidos emiten licencias de conducir e identificaciones mejoradas:

Michigan.

Minnesota.

Nueva York.

Vermont.

Washington.

Cada estado establece su propio procedimiento para tramitar el documento. Una vez emitida, la licencia mejorada puede utilizarse para cruzar cualquier puerto de entrada terrestre o marítimo habilitado de Estados Unidos, no solamente los ubicados en el estado que la otorgó.