El 60% de los conductores de California pueden contar con este tipo de licencia.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California detalla en su sitio web oficial los tres pasos que deben seguir los conductores que quieran digitalizar su licencia de conducir usando la app oficial y los lugares que admiten este formato del documento.

Si bien es un trámite sencillo de poner en práctica, es importante considerar que California tiene un cupo limitado para la gestión de mDL (mobile driver’s license), que es del 60% de los conductores con licencia.

Instrucción oficial del DMV de California: cómo digitalizar la licencia de conducir en 3 pasos

Una de las formas de obtener una licencia digital es a través de la aplicación oficial del DMV y, para descargarla, es fundamental primero cumplir con los requisitos técnicos. Para los usuarios iPhone, está disponible desde iPhone XS en adelante con iOS 17.5, así como también para Apple Watch Series 4 o posterior o con WatchOS 10 o superior.

Los usuarios que cuenten con alguno de los dispositivos y sistemas operativos antes mencionados, tendrán que seguir los pasos a continuación:

Descargar la aplicación CA DMV desde Apple App Store o Google Play

Abrir la aplicación e iniciar sesión en la cuenta de MyDMV o crear una cuenta, proporcionando el DNI/ID y la información solicitada

Seguir las instrucciones para escanear la tarjeta física

La licencia también puede cargarse en Apple Wallet, en Google Wallet y en Samsung Wallet, dependiendo de las preferencias de cada usuario.

Es importante que la licencia se mantenga actualizada cada 30 días tocando el botón “Actualizar permiso de conducir”.

En California, el 60% de los conductores con licencia pueden tramitar una versión digital. Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA.

Dónde se puede utilizar la licencia de conducir digital de California

Las autoridades indican que el documento en versión digital es aceptado -independientemente de la billetera o aplicación que se haya elegido para obtenerlo- por:

TSA en aeropuertos participantes como identificación aceptable

TruAge para comprar productos con restricción etaria

Sitio web oficial del DMV como método para un inicio rápido de sesión

Oficinas seleccionadas de SSA en California, como prueba de identidad

Existen otros sitios que aceptan esta identificación, pero varían en función de la billetera o aplicación donde se encuentre, por lo que la lista según cada caso puede consultarse aquí.