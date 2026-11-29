Los argentinos tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días a principios de diciembre.

Por disposición de la Resolución 164/2025, el lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

De esta manera, quienes no deban trabajar durante ambas jornadas podrán disfrutar de un descanso extendido desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre inclusive, una oportunidad para organizar viajes, escapadas o actividades recreativas antes de las fiestas de fin de año.

Fin de semana largo de cuatro días en diciembre: qué establece la Resolución 164/2025

La Jefatura de Gabinete de Ministros estableció, mediante la Resolución 164/2025, tres jornadas no laborables con fines turísticos para el calendario 2026, en el marco de las facultades previstas por la Ley 27.399.

La normativa determinó las siguientes fechas:

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

La medida busca fomentar el turismo interno y distribuir la actividad del sector durante el año. En diciembre, la disposición permitirá conectar el lunes 7 con el feriado nacional del martes 8 y el fin de semana previo.

Así, el descanso podrá extenderse durante cuatro jornadas consecutivas, justo antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Por qué el martes 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina

El martes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una celebración religiosa que forma parte del calendario de feriados nacionales inamovibles de Argentina.

La fecha está contemplada en la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales y fines de semana largos.

Por tratarse de un feriado inamovible, no puede trasladarse a otra jornada para modificar el calendario de descansos. Por eso, en 2026 se mantendrá el martes 8 de diciembre como feriado nacional.

La combinación con el lunes 7, establecido como día no laborable con fines turísticos, permitirá conformar el fin de semana extra largo de cuatro días.

¿El lunes 7 de diciembre es feriado o día no laborable?

A comienzos de diciembre, estudiantes y trabajadores disfrutarán de un puente festivo de cuatro días. Shutterstock

El lunes 7 de diciembre será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 tendrá carácter de feriado nacional inamovible.

Esta distinción tiene consecuencias directas sobre la actividad laboral. En el sector privado, durante los días no laborables el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no.

Cómo se paga si trabajo el lunes 7 o el martes 8 de diciembre

La diferencia entre un día no laborable y un feriado nacional también repercute en la remuneración de los trabajadores.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, las condiciones son distintas para cada jornada:

Lunes 7 de diciembre: al ser un día no laborable, el empleador puede disponer que se trabaje. Si el trabajador presta servicios, percibirá su salario habitual, sin el pago doble correspondiente a los feriados.

Martes 8 de diciembre: al ser feriado nacional, rigen las disposiciones de los feriados obligatorios. Si el empleado trabaja, corresponde la remuneración habitual más una cantidad igual, conforme al régimen legal aplicable.

Cómo queda el calendario de diciembre 2026 con los feriados confirmados

El último mes del año tendrá dos oportunidades destacadas para organizar descansos y actividades antes de las celebraciones de fin de año.

El calendario de diciembre quedó conformado de la siguiente manera: