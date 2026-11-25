Los conductores pueden perder puntos de su Licencia Nacional de Conducir por distintas infracciones de tránsito, pero hay una conducta que puede agravar su situación frente a un control policial.

Se trata de negarse a realizar las pruebas destinadas a detectar alcohol o drogas , una decisión que tiene consecuencias económicas y también puede afectar la habilitación para manejar.

La normativa establece un sistema de puntaje que contempla descuentos por diferentes faltas, según su gravedad. En ese marco, el Decreto 779/1995 determina cuántos puntos se descuentan por rechazar los controles y qué otras infracciones pueden llevar a un conductor a quedarse sin el saldo disponible.

¿Qué sanción establece el Decreto 779/1995 por negarse a un test de drogas o alcohol?

El artículo 115 del Decreto 779/1995, que reglamenta el artículo 73 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece sanciones para quienes se nieguen a realizar las pruebas expresamente autorizadas para determinar el grado de intoxicación alcohólica o por drogas.

La disposición contempla dos consecuencias para los conductores que rechazaron estos controles:

Multa económica : de 300 a 1.000 unidades fijas (UF).

Descuento de puntos: se restan 10 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Cabe destacar que la negativa constituye una infracción específica y puede dejar al conductor mucho más cerca de perder su habilitación.

Por el Decreto 779/1995, podrán inhabilitar la licencia de conducir a quienes se nieguen a hacer esta prueba contra drogas y ya hayan perdido 10 puntos. (Foto: IA) Fuente: ChatGPT

¿Qué otras infracciones de tránsito descuentan 10 puntos de la licencia de conducir?

La negativa de realizar un control no es la única falta que puede provocar una quita de 10 puntos. El Decreto 779/1995 también contempla otras conductas que tiene el mismo descuento dentro del sistema de scoring.

Entre las infracciones que pueden hacer perder 10 puntos de la Licencia Nacional de Conducir, se encuentran:

Conducir con alcohol en sangre por encima del límite permitido : alcanza a las distintas categorías de vehículos, incluidas motocicletas, ciclomotores y unidades de transporte de pasajeros, menores o carga.

Manejar bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren los parámetros normales para una conducción segura.

Circular a contramano , sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, excepto cuando se utiliza la banquina por una emergencia.

Superar en más de un 30% el límite de velocidad establecido para la vía.

Transportar escolares o menores de 14 años sin cumplir las normas reglamentarias.

Incumplir las obligaciones legales después de un accidente de tránsito, como las previstas para quienes participan del siniestro.

Estas sanciones están contempladas en los artículos 67, 69, 104, 107 y 113 del anexo 2 del decreto. También existen infracciones con descuentos menores, como conducir con determinadas alteraciones psicofísicas permanentes, que implica una quita de cuatro puntos.

¿Cómo funciona el sistema de scoring y cuándo puede inhabilitar la licencia de conducir?

El sistema de scoring nacional establece que cada conductor comienza con 20 puntos en su Licencia Nacional de Conducir. A medida que comete infracciones, se descuentan unidades de ese saldo hasta llegar a cero.

Por ejemplo, si una persona ya perdió 10 puntos por infracciones anteriores y luego se niega a realizar un test de drogas o alcoholemia, recibirá otro descuento de 10 puntos . De esta manera, agotará su saldo y podrá quedar inhabilitada para conducir.

La primera vez que un conductor pierde los 20 puntos, la inhabilitación es de 60 días. Si vuelve a llegar a cero por segunda vez, el plazo aumenta a 120 días; en la tercera ocasión, alcanza los 180 días y, posteriormente, se duplica de manera sucesiva. Para las licencias profesionales, estos períodos se reducen a la mitad.

¿Cómo se recuperan los puntos de la licencia de conducir?

Cabe destacar que existen ciertos mecanismos para recuperar parte del puntaje perdido. Los conductores pueden realizar cursos de seguridad vial, que otorgan hasta cuatro puntos por cada capacitación aprobada.

Esta alternativa puede utilizarse una vez cada dos años para automovilistas particulares y una vez al año para quienes tienen licencias profesionales.

También se recuperan los 20 puntos después de dos años sin recibir sanciones firmes, siempre que durante ese período no se haya llegado a cero.