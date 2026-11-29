Un relevamiento de valores promedio por metro cuadrado y tipología en la Ciudad de Buenos Aires muestra importantes diferencias entre los distintos corredores porteños.

A la hora de buscar una propiedad para alquilar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ubicación geográfica y la cantidad de ambientes determinan brechas significativas en el presupuesto mensual .

Mientras que los barrios del corredor norte y zonas exclusivas como Puerto Madero concentran los valores más altos del mercado porteño, distintos sectores del sur, el centro y el oeste mantienen promedios notablemente más bajos.

El análisis de los precios promedio hacia finales de noviembre de 2026 registrados por Roomix, una página en donde una IA recopila los mejores precios para alquiler, permite identificar con precisión cuáles son los tres barrios más económicos dentro de cada segmento de vivienda, facilitando la comparación para quienes buscan mudarse o renovar contrato sin resignar presupuesto.

Los tres barrios más baratos para alquilar un monoambiente

En el segmento de unidades de un ambiente, las opciones más accesibles se concentran en el oeste y el sur de la Ciudad, con valores mensuales que se ubican por debajo de los $560.000 y marcan un fuerte contraste frente a zonas como Puerto Madero ($1.415.000) o Núñez ($761.000):

Floresta: encabeza el listado como el barrio más económico para un monoambiente, con un valor promedio de $530.000 mensuales.

Constitución: se ubica en el segundo puesto con una media de $544.000 .

Villa Luro: completa el podio de los más accesibles con un promedio de $553.000.

La ubicación geográfica y la cantidad de ambientes determinan brechas significativas en el presupuesto mensual. Ilustración IA GPT | El Cronista Audiencias

Los tres barrios más económicos para departamentos de dos ambientes

Para quienes buscan mayor amplitud en unidades de dos ambientes, el mapa porteño muestra un desplazamiento hacia el extremo sur y el área céntrica como los puntos de menor costo, muy lejos de los $1.787.000 promedio de Puerto Madero o los $993.000 de Núñez:

Villa Lugano: lidera como la alternativa más barata de toda la Ciudad para esta tipología, con un alquiler promedio de $602.000 .

Monserrat: ocupa el segundo lugar entre los más accesibles, con un valor medio de $658.000 .

Balvanera: cierra el grupo de los tres barrios más económicos con un promedio de $684.000 mensuales.

Los tres barrios más accesibles para alquilar un tres ambientes

En el segmento de departamentos familiares o de tres ambientes, los precios más bajos se concentran íntegramente en el eje sur y el microcentro porteño, siendo los únicos barrios relevados que logran mantenerse por debajo del millón de pesos, en contraste con Palermo ($1.652.000) o Belgrano ($1.642.000):