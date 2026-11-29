Se acerca diciembre y algunos productos empiezan a ganar protagonismo en las mesas argentinas y en las compras de fin de año.

Uno de ellos es el pan dulce de Plaza Mayor, un clásico porteño que cada temporada despierta el interés de quienes buscan una preparación artesanal, con abundantes frutos secos y una receta tradicional.

La propuesta tiene una historia familiar que se remonta a 1985 y que, según cuenta el propio establecimiento, comenzó con una preparación de la abuela Tita.

Actualmente, el comercio mantiene esa tradición y ofrece su emblemático pan dulce durante todo el año, aunque la demanda crece especialmente durante las semanas previas a las Fiestas.

Cuánto cuesta el pan dulce de Plaza Mayor para Navidad 2026

El pan dulce de Plaza Mayor cuesta $50.000 por unidad de un kilo, según el precio publicado en la ficha de su tienda online oficial.

La marca comercializa una única presentación: la versión clásica de 1 kg. Desde el establecimiento explican que se trata de una elaboración artesanal que mantiene la receta tradicional desde hace más de cuatro décadas.

A diferencia de otras confiterías que incorporan diferentes sabores, rellenos o tamaños para las Fiestas, Plaza Mayor apuesta por conservar su preparación original.

Cuánto cuesta el pan dulce de Plaza Mayor para Navidad 2026. Fuente: Plaza Mayor.

Cuál es la historia detrás del famoso pan dulce de Plaza Mayor

La historia del producto está vinculada con una receta familiar que pasó de generación en generación.

Según relata Plaza Mayor en su página oficial, la abuela Tita preparaba el pan dulce en su cocina y transmitió la fórmula a sus familiares con una condición: respetar las cantidades y cada uno de los pasos originales.

En 1985, esa preparación comenzó a comercializarse y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los productos más reconocidos del establecimiento.

La marca sostiene que mantiene la elaboración tradicional y que el pan dulce se convirtió en un clásico que acompaña a distintas generaciones de familias durante las celebraciones de fin de año.

Cuál es la historia detrás del famoso pan dulce de Plaza Mayor. Fuente: Plaza Mayor.

Qué ingredientes tiene el pan dulce de Plaza Mayor

Uno de los aspectos que distingue a esta preparación es la cantidad de frutas y frutos secos que contiene. Entre sus ingredientes se encuentran:

Almendras.

Nueces.

Castañas de cajú.

Avellanas.

Higos.

Pasas de uva.

Frutas escurridas.

La preparación también lleva harina, manteca y masa madre. Su característica es la abundancia de agregados, que le aportan diferentes texturas y sabores. En la superficie también se destacan las cerezas y el mamón en almíbar.

Dónde comprar el pan dulce de Plaza Mayor y cuánto tarda el envío

Para Navidad 2026, Plaza Mayor ofrece la posibilidad de comprar su pan dulce tanto por internet como de manera presencial. La tienda oficial permite realizar pedidos con envíos a todo el país.

También se puede consultar por la disponibilidad en el histórico local de Plaza Mayor, ubicado en Venezuela 1399, esquina San José, en el barrio porteño de Monserrat.

Para realizar una compra online, se puede ingresar directamente a la tienda oficial.

Cómo conservar el pan dulce de Plaza Mayor hasta Navidad

Quienes quieran anticipar las compras para evitar las filas de diciembre deben tener en cuenta las recomendaciones de conservación.

El producto puede mantenerse a temperatura ambiente durante los primeros 10 días posteriores a la compra. Para guardarlo durante más tiempo, la marca indica que se puede conservar en el freezer hasta ocho meses.

De esta manera, quienes quieran asegurarse el clásico pan dulce para Nochebuena pueden organizar la compra con anticipación y aprovechar la opción de envío a domicilio, sin necesidad de acercarse al local.