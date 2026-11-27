Mudarse a otra ciudad o provincia implica actualizar distintos documentos personales, pero hay un trámite que muchos conductores pueden pasar por alto: la licencia de conducir.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que quienes cambien de domicilio y, como consecuencia, de jurisdicción, deben solicitar una nueva licencia de conducir ante la autoridad correspondiente.

El plazo para realizar este trámite es de 90 días desde que se produjo el cambio no denunciado. Una vez superado ese período, la licencia de conducir puede caducar, incluso si todavía figura una fecha de vencimiento posterior.

La disposición está contemplada en el artículo 18 de la normativa nacional.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre el cambio de domicilio

El artículo 18 de la Ley 24.449, denominado “Modificación de datos”, establece que los titulares de una licencia de conducir deben informar cualquier cambio en los datos que figuran en el documento .

La normativa hace una distinción importante: cuando la modificación implica un cambio de jurisdicción, el conductor debe solicitar una nueva licencia de conducir ante la autoridad correspondiente a su nuevo domicilio.

El texto legal establece expresamente: “El titular de una licencia de conductor debe denunciar a la brevedad todo cambio de los datos consignados en ella. Si lo ha sido de jurisdicción, debe solicitar otra licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional, la cual debe otorgársela previo informe del Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito contra entrega de la anterior y por el período que le resta de vigencia. La licencia caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado”

Los conductores que se muden a otra jurisdicción deberán actualizar su licencia de conducir dentro de los 90 días para evitar que pierda validez. Fuente: ChatGPT

Quiénes deben renovar la licencia dentro de los 90 días

La obligación alcanza especialmente a los conductores que modifican su domicilio y pasan a depender de otra jurisdicción.

Por ejemplo, si una persona se muda de una provincia a otra y actualiza su domicilio en el DNI, deberá gestionar el reemplazo de su registro ante la nueva autoridad jurisdiccional.

Es importante aclarar que no cualquier mudanza implica automáticamente la caducidad de la licencia de conducir: el artículo 18 se refiere específicamente al cambio de jurisdicción y a la modificación de datos que no fue denunciada oportunamente.

Qué trámite hay que realizar para evitar que caduque

Quienes cambien de jurisdicción deben solicitar el reemplazo de su licencia de conducir ante el organismo emisor correspondiente a su nuevo domicilio.

Según el artículo 18, la nueva autoridad debe consultar previamente el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (ReNAT) y entregar el nuevo documento contra la devolución del anterior.

Además, la nueva licencia de conducir conserva el período de vigencia que le restaba a la anterior . Es decir, el cambio de jurisdicción no implica necesariamente comenzar un nuevo período de validez.

Qué sucede si pasan los 90 días y no se actualiza la licencia

La consecuencia prevista por la legislación es la caducidad de la licencia de conducir. Esto significa que el documento pierde su validez para circular, aunque todavía no haya llegado la fecha de vencimiento que tenía originalmente.

Además, el artículo 77 de la Ley 24.449 contempla como infracción que una licencia habilitante haya caducado por un cambio de datos que no fue denunciado oportunamente.