La norma establece excepciones y prevé sanciones económicas para quienes no la respeten.

En Estados Unidos, las normas de tránsito pueden variar según el estado y establecer restricciones que muchos conductores desconocen. Algunas no solo regulan la velocidad o el uso del cinturón de seguridad, sino también determinadas prácticas que pueden afectar la atención al volante.

En Pensilvania, una disposición del Código de Vehículos establece una prohibición particular relacionada con la forma en que las personas escuchan música mientras manejan.

Quienes incumplan la normativa pueden recibir una sanción económica, de acuerdo con otra disposición de la legislación estatal.

Qué establece la Sección 3314 de Pensilvania sobre el uso de auriculares al conducir

La Sección 3314 del Título 75 del Código de Vehículos de Pensilvania establece que los conductores no pueden manejar mientras utilizan uno o más auriculares o audífonos. La restricción alcanza a quienes llevan estos dispositivos colocados para escuchar música u otros contenidos durante la conducción. La normativa busca evitar que los conductores reduzcan su capacidad de percibir los sonidos del tránsito, como las bocinas y las sirenas de los vehículos de emergencia.

Sin embargo, la disposición contempla algunas excepciones, ya que permite que determinados dispositivos conectados a teléfonos celulares que transmiten sonido por un solo oído y dejan el otro libre para escuchar el entorno. Asimismo, exceptúa los audífonos médicos y ciertos equipos de comunicación utilizados por personal de emergencia y motociclistas, bajo las condiciones previstas en la legislación.

Una disposición estatal establece restricciones, contempla algunas excepciones y fija consecuencias para quienes incumplan la normativa. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

De cuánto es la multa por conducir con auriculares en Pensilvania

La Sección 6502 del Título 75 del Código de Vehículos de Pensilvania determina que las infracciones que no tienen otra sanción prevista se consideran delitos sumarios (summary offenses) y pueden recibir una multa de 25 dólares.

La medida responde a una cuestión de seguridad vial porque los auriculares pueden dificultar que una persona perciba sonidos importantes mientras conduce, como las sirenas de los vehículos de emergencia o las bocinas de otros automóviles.